José Luis Rivas, poeta, traductor y académico veracruzano que recibirá Palacio de Bellas Artes la Medalla Bellas Artes de Literatura 2026, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aportaciones a las letras mexicanas, asegura que su vida en las letras responden a una pasión que antes se conocía como vocación, “una voz interna que en la adolescencia me dijo que mi vida estaba en la literatura, aunque yo estaba destinado a ser médico”, refiere el autor de Tierra nativa y Brazos de mar.

A la par de su obra poética, Rivas ha forjado una gran trayectoria en la traducción, trayendo al español la obra de autores como T. S. Eliot, Arthur Rimbaud, y especialmente de Aimé Césaire, Derek Walcott y Saint-John Perse, estos últimos poetas antillanos que hasta hace unos años se dio cuenta que responden a su genética, pues descubrió que su abuelo paterno era haitiano y que llegó a México durante la Revolución mexicana.

Esa ascendencia lo ha hecho reconocer su voz interna y su lenguaje. “No había sospechado que inconscientemente esas raíces me llevaban a trabajar sus obras”, apunta.

Inspiración

Su obra poética se nutre de su universo de infancia, de Veracruz con el paisaje, el hablar popular y la memoria familiar. “Una de las cosas que yo he estimado muchísimo es el lenguaje coloquial, el lenguaje de la gente de mi pueblo y en especial el de mi familia, que era bastante amplia; cada quien tenía un dejo al hablar, un vocabulario prácticamente propio, se sentía la diferencia cuando hablaba la abuela, cuando hablaba la madre, cuando las tías llegaban de los ranchos y conversaban. Todo ese lenguaje fue una especie de irradiaciones que me llegaban de un lado y de otro”, afirma.

El escritor nacido en Tuxpan, Veracruz, el 28 de enero de 1950, es una de las figuras clave de la poesía contemporánea, y su poética lo hizo distinguirse pronto.

“Creo que ese lenguaje me ha acompañado a lo largo de los libros que he escrito porque ese lenguaje no lo he dejado de lado. En 1969, cuando entré a la Facultad de Filosofía de la UNAM, un libro que era bastante leído era la antología de Poesía en movimiento, de Octavio Paz, y una de las cosas que llamaron mi atención es que todos los poetas ahí reunidos emplearon un lenguaje sumamente culto; y un poco como manera de apuesta literaria, yo he tratado de escribir no en franca oposición con el lenguaje culto ni mucho menos, pero haciéndolo convivir con el lenguaje de mi tierra, con el lenguaje de mi gente”, dice el poeta José Luis Rivas.