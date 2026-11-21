El cineasta iraní Jafar Panahi ha sido condenado a cinco años y un mes de prisión por el Tribunal Revolucionario de Teherán y, aunque no se ha dado a conocer el cargo por el que se le acusa, ya le han confiscado sus bienes, congelado sus cuentas bancarias y establecido prohibiciones, como el uso de sus redes sociales por dos años, mismo tiempo en que no podría viajar fuera de su país.

A lo largo de su trayectoria, Panahi se ha convertido en uno de los pocos directores de cine en ser reconocidos por tres de los festivales más importantes; Cannes, Venecia y Berlín por sus cintas It was just an accident (2025), The circle (2000) y Taxi Teherán (2015) respectivamente.

Estilo

Panahi ha sido reconocido por retratar el trato que las mujeres reciben en su país, mismo motivo por el que el Estado iraní ha reprobado, categóricamente, su quehacer cinematográfico y, desde 2009, ha sido perseguido y arrestado, en diferentes ocasiones, justificando sus detenciones bajo los cargos de “ir en contra de la seguridad nacional y hacer propaganda contra el Estado”.

De hecho, en 2010, las autoridades de su país giraron una orden en la que se le prohibía hacer películas por los próximos 20 años, pero que Panahi no acató, no hasta ahora.

A finales de octubre, el abogado de Panahi, Mostafa Nili, dio a conocer su nueva sentencia, de la cual, hasta la fecha, las autoridades iraníes no han especificado por qué delito se le imputa, sin embargo, esta lo privaría de su libertad por cinco años y 30 días; la sentencia abonaría la confiscación de bienes, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de salir del país y usar sus redes sociales durante dos años.

Esta condena ha generado una movilización en la industria del cine, con una carta protesta que cuenta con 200 firmas, repartidas entre instituciones e integrantes del gremio; se destaca la participación de la Coalición Internacional para Cineastas en Riesgo, Alberto Barbera y Tricia Tuttle, director y directora de los festivales de Venecia y Berlín, respectivamente, así como Mark Ruffalo y Tilda Swinton.

Misiva

En la petición, la comunidad cinematográfica destaca el valor cultural del trabajo de Panahi. “Sus películas han construido puentes en brechas cruciales de entendimiento, entre el mundo y el pueblo iraní; su obra cobra tanta importancia, precisamente, por su compromiso de seguir realizando películas que revelen la belleza y la diversidad de una cultura que ha permanecido oculta, al resto del mundo, durante casi medio siglo, nos solidarizamos con el señor Panahi y con todos los iraníes que sufren persecución por su trabajo de su propio gobierno, hacemos un llamamiento al Tribunal Revolucionario de Teherán para revoque todas las medidas para penalizar y encarcelar al señor Panahi”, señalan.