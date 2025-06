Condenan atentado a Miguel Uribe

El atentado que sufrió el colombiano Miguel Uribe Turbay provocó una fuerte oleada de reacciones. El actual senador por el partido Centro Democrático y precandidato presidencial, recibió tres disparos cuando se encontraba en acto público. Músicos y cantantes utilizaron sus plataformas para pronunciarse al respecto.

Una de estas figuras fue Maluma, quien no solo condenó lo sucedido con Uribe, sino que se dijo sumamente afectado por la situación del país. “Muy triste levantarse y ver las noticias tan delicadas de mi país”, escribió en sus historias de Instagram.

Por su parte, Juanes, uno de los artistas más activos en temas de derechos humanos, rechazó la violencia y llamó al atentado como un acto injusto: “Como me duele Colombia en este momento. No es justo, no es necesario llegar hasta aquí. Mi solidaridad con Miguel Uribe y toda su familia”.

La banda Morat también se sumó al mensaje colectivo e hizo un llamado a la paz. “Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia. Nada justifica la violencia y como colombianos nuestra historia debería ser siempre lección, nunca predicción”, publicaron en X.

Carlos Vives, al igual que la agrupación, se pronunció a través de X y, desde una mirada más humanista, pidió a sus compatriotas reflexionar.