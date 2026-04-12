Condenan subasta en Mónaco

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, condenó la subasta titulada “Jour 2: art ancien et moderne: vente de mobilier, objets d’art, verrerie, argenterie, estampes, tapis, porcelaine”, de la subastadora Accademia Fine Art, de Monte Carlo, Mónaco, en la que se ofertarán cuatro piezas que fueron identificadas como vestigios prehispánicos por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Extracción ilegal

Asimismo, señaló que los objetos patrimoniales fueron extraídos ilícitamente del país, e hizo un llamado a detener la venta de las piezas y sumarse a la recuperación del patrimonio de la humanidad.

“Dichos bienes Accademia Fine Art son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita”, se puede leer en un comunicado compartido por la titular de Cultura federal.

Asimismo, informó que ya se han gestionado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes con relación a la venta en cuestión, con el interés de que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales, a fin de proteger el patrimonio cultural de nuestro país.

“México reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en cumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales en la materia. Por ello, le exhortamos a reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos”, señala el comunicado.