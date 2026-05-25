Condicionar a la prensa llevará al fracaso

Condicionar a la prensa chiapaneca ha sido una práctica constante del empresario promotor de conciertos de artistas como Mon Laferte, Chayanne, Sebastián Yatra, Yuridia, Enjambre, entre otros, lo que poco a poco comienza a pasarle factura.

Como muestra la presentación del artista Sebastián Yatra, que se realizaría en Tuxtla el 16 de junio, pero fue cancelada debido no solo a la poca, sino a la mala difusión.

Malas prácticas

De acuerdo con la prensa de espectáculos en Chiapas, este empresario, con tal de ahorrarse la publicidad en medios serios y que tienen un impacto verdadero en redes sociales, prefiere acordar con otros que no tienen ningún peso informativo, ni alcance.

Además, quien desee ingresar a los conciertos debe hacer publicaciones todos los días hasta llegar la fecha del evento, entre otras peticiones.

Pero el colmo es que el pago por estas publicaciones es una entrada (la del reportero), por lo que su mísera actitud no le permite ver que la mala publicidad no atrae asistentes.

Entre los señalamientos de su conducta de menospreciar a los medios de comunicación serios está el que, si buscan un acercamiento con él, las condiciones que pone son ridículas, pareciendo que su poco conocimiento de la prensa no le deja ver que este tipo de convenios deben ser para beneficio mutuo.

Lamentablemente la proliferación de páginas con poco peso e impacto, cuyos propietarios se arrastran por un boleto o pase de entrada, ocasiona que este tipo de personajes piensen que los medios de comunicación serios no merecen un trato digno.

Pero esta postura irracional está comenzando a pasarle factura: el concierto de Sebastián Yatra fue cancelado. La mala difusión en las páginas elegidas causó bajas ventas, porque no hubo visibilidad del evento.

Por ello, es momento de que el empresario recapacite sobre este proceder, pues mucha mala publicidad no representa el éxito de su oficio o la venta de boletos.