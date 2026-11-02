Conferencia performática sobre violencia

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, será sede del estreno de “Presente. Conferencia performática” que, a cargo de la compañía La Manga, busca sensibilizar sobre problemas cruciales como las desapariciones y la violencia, a través de un formato artístico que rompe los esquemas tradicionales.

Bajo la dirección de Gabriela Medina, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2025-2028; y Mario Villa, se trata de una “conferencia performática” en un país que es víctima de hechos dolorosos que paradójicamente la sociedad ha normalizado.

Gabriela Medina destaca que entre los detonadores específicos que dieron origen a esta obra se encuentran “las más de 130 mil personas desaparecidas en México, la trata de personas (niñas y niños incluidos), la indiferencia de nuestra sociedad, la impotencia de no saber qué hacer ni cómo hacerlo, la normalización de la violencia, la facilidad con la que nos acostumbramos a que sea parte de nuestras vidas y a que nos parezca natural que existan colectivos de mujeres y familias buscadoras”.

¿En qué consiste?

“Presente” es una experiencia escénica de 75 minutos, tiempo en el cual cinco personajes, interpretados por Alondra Briseño, Sara Montero, Gabriela Medina, Jesús Camacho y Jordy Romero, desarrollarán situaciones meramente corporales, cobijados por el diseño de arte de Mario Villa.

Por un lado, aparece una mujer presentadora que lleva el ritmo de la experiencia, recibiendo al público y compartiendo información. Por el otro, personajes que interactúan y trastocan los sentidos de los presentes. En este montaje, las personas asistentes no solo se sientan y escuchan; no vienen tan solo a observar a la distancia, son parte de la experiencia, es decir, construyen la obra junto con los intérpretes.

Es una propuesta que plantea otras formas de habitar la escena, vinculando la fuerza de la palabra con el lenguaje del cuerpo, la imagen y el sonido: “Presente” no es una representación de la violencia, sino una invitación escénica a sentir, en el propio cuerpo, la distancia o la cercanía que nos separa de convertirnos en sistema.

Por ello, se presenta como una conferencia performática en lugar de una obra de danza, a fin de compartir información, datos duros y gráficas con datos más abstractos, conceptuales, metafóricos y poéticos como los que el cuerpo y su lenguaje aporta, para así provocar una experiencia estética en las personas del público.

Gabriela Medina, quien es docente de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Inbal, explica que la idea es que el público entienda que todos somos parte de los problemas que aquejan a nuestro país y al mundo en general.

“Vivimos en un estado de ilusión de invulnerabilidad, somos capaces de hacer cualquier cosa y nuestra inacción promueve y normaliza la violencia”. En cuanto a las reacciones emocionales que la obra podría detonar, la creadora piensa que podría generar incomodidad, irritación, desconcierto, incluso hasta rechazo, ya que son temas complejos que tocan a la sociedad.

Agrupación

Bajo la batuta de Gabriela Medina y Mario Villa, La Manga se mantiene como una de las agrupaciones más propositivas de nuestro país al ser creadora de un lenguaje de gran potencia visual y por integrar el trabajo de artistas de diferentes disciplinas.

Son creadores de espacios como La Granja, centro de arte ubicado en el Estado de México donde se promueve el desarrollo, la experimentación, la creación y exhibición de obra a través de un Programa de Residencias Artísticas, y en donde también desarrollan el Proyecto Chamaco, que cada año atiende a un promedio de 60 niñas y niños a través de talleres de distintas disciplinas artísticas.

“Presente. Conferencia performática” tendrá su estreno en el Foro Experimental Black Box, el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, a las 18:00 h. La entrada tiene un costo de 180 pesos, con promoción 2x1 los miércoles en compra en línea a través de cenart.comprarboletos.com. Más información en cenart.gob.mx.