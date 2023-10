La semana pasada, el conductor de televisión Michelle Rubalcava sorprendió al revelar su salida del programa Venga la alegría de TV Azteca, tan solo dos meses después de haberse integrado al elenco de presentadores de dicho matutino. En una reciente entrevista con las periodistas de espectáculos Lupita Martínez y Claudia de Icaza, para el canal de Youtube De Historia en Historia, aseguró que sufrió desplantes por parte de Sergio Sepúlveda.

“Estuve muy contento trabajando. Trabajé muy bien con Flor Rubio, trabajé muy bien con Ricardo, me hizo un buen amigo de Luz Elena, de Barcelata, a Tabata Jalil la amo, fue tan grato trabajar con Maru, en verdad no fue la vibra pesada”, manifestó Michelle Rubalcava. Sin embargo, durante las semanas que estuvo en Venga la alegría, el conductor y productor de televisión Sergio Sepúlveda, supuestamente, ni el saludo le contestaba. “En verdad, el único con el que no cruce palabra porque ni el saludo me contestaba, era Sergio Sepúlveda, eso sí lo tengo qué decir. Raro. No sé por qué, yo llegué y le dije ‘hola, señor, buenos días’. Nunca me contestó. Cuando pasó una semana y no me contestaba, ya lo dejé de saludar. Pero de ahí en fuera, con todos súper bien”, manifestó.

En la entrevista con Lupita Martínez y Claudia de Icaza, Michelle externó que TV Azteca rompió un acuerdo que tenían. “En las negociaciones yo pedí tener la libertad de seguir hablando de lo que quisiera en Youtube, y eso incluía a los personajes de la televisora, porque son personas que salen en la tele”.

El conductor de televisión Michelle Rubalcava defendió su libertad de expresión y tomó la decisión de dejar Venga la alegría, asegurando haber terminado su relación laboral con la empresa en buenos términos. “Yo les dije ‘por qué no mejor yo sigo haciendo mis cosas, como las estaba haciendo antes, y ustedes siguen con sus reglas y se acaba la relación laboral’”, aseveró.