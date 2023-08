Qué mejor regalo de cumpleaños para Wendy Guevara que llevarse el triunfo de La casa de los famosos México, pues, además de hacerse acreedora de 4 millones de pesos, también se convirtió en un hito, al ser la primera mujer trans mexicana en ganar un reality show en el país.

Sin embargo, cuando la influencer seguía dentro de la casa, junto a los tres cuatro integrantes del team Infierno, llegó al acuerdo de que, quien ganara, repartiría el premio para que cada uno se llevara 1 mdp, pero Galilea Montijo indicó que el dinero no podría ser dividido, entonces, ¿qué es lo que sucederá?

Luego de 71 días, equivalentes a 10 semanas de encierro, el programa terminó con mucho éxito, debido a la alianza que existió entre los integrantes del equipo Infierno, quienes demostraron que crearon una amistad auténtica pues, cada miércoles de eliminación, tramaban estrategias para lograr que fuera una a uno de sus compañeros del Cielo quien abandonara el reality, así como siempre se cuidaron las espaldas y jamás se traicionaron.

Fue precisamente esa lealtad la que capturó la atención de miles de televidentes que estuvieron al pendiente de la evolución de los habitantes de la casa, hasta que quedaron sólo cinco finalistas; Emilio Osorio, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara. De esa manera, los finalistas llegaron al acuerdo de que, al salir de la casa, la persona que se llevara el primer lugar repartiría el dinero entre los cuatro finalistas, mientras que el quinto se quedaría con el viaje a Italia que se ganaron mediante un reto.

Así, todos los integrantes del equipo se mostraron conformes con el acuerdo que, al ser planteado frente a las 68 cámaras de la casa, produjo que la “Jefa” mandara a llamar al confesionario a Sergio Mayer quien, al volver a reunirse con sus compañeros, expresó que se le había llamado la atención, debido a que no se les permitía hablar de ese tipo de temas. El ex-Garibaldi, además, dio a entender que el plan seguía en pie, solo que debían ser discretos a la hora de mencionarlo, pues todo el tiempo se encontraban monitoreados por las cámaras.

Aunque el acuerdo parecía ser más que una noche, este domingo sorprendió cuando Poncho y Mayer sostuvieron una conversación donde el regiomontano ponía en duda el hecho de que Guevara fuera a cumplir su palabra de dividir el premio, en caso de que ella ganase la competencia, pues estimó que, al salir de la casa, podría dejarse influenciar por sus amistades que la persuadirían para que se quedara con los 4 mdp.

Este comentario indignó en las redes sociales, sobre todo, luego de que Sergio cuestionara a De Nigris acerca de si verdaderamente creía capaz a Wendy de no cumplir con su palabra y, sin pensarlo dos veces, destacó que estaba seguro, debido a que ella y su círculo provenía de otro tipo de educación.

Ante esta cuestión, en su visita al programa Hoy, el team Infierno y, específicamente, Poncho y Wendy tocaron el tema, aclarando que no había sucedido tal y como se había visto ante las cámaras, pues Guevara aseguró que el regio, al intuir que ella sería la ganadora, se había acercado a conversar con ella para expresarle que ya había cambiado de opinión y no quería que dividiera su premio, sino que lo conversara para sí sola y los objetivos que tenga contemplados. “Les voy a decir una cosa, se malinterpretaron muchas cosas, yo con Wendy hablé y ojalá lo saquen en Vix, yo hablé con ella en la mañana”, destacó.

Mientras que Guevara complementó: “Tu hablaste conmigo en la mañana, estabas seguro de que yo iba a ganar y me dijiste ‘yo no quiero que repartamos nada, ni nada’”. Y De Nigris insistió: “Yo dije: ‘a mí no me des dinero’, sé que la gente lo pudo tomar a mal, desde adentro, pero ella se lo ganó bien y es su dinero, que se quede con todo el dinero”.

De este modo, Wendy indicó que invitaría a Poncho un refresco, lo que generó la carcajada de las y los conductores del matutino.