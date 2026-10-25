Confines llevará el teatro a la calle

Bajo el formato de calle, la compañía Confines Teatro estrenará la obra titulada Loa de la muerte y los doce vanidosos, en el centro cultural Exconvento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo, Chiapas.

La puesta en escena tendrá varias funciones, comenzando el próximo 30 de octubre en el citado espacio cultural, para continuar el día 31, a las 11:00 horas, en el Mercado de los Ancianos, y el 1 de noviembre, a las 10:30, en el fraccionamiento Santa Fe.

La propuesta

Bajo la dirección de Jorge Alberto Zárate Godínez, esta loa busca recuperar el teatro que se ha hecho en Chiapas y devolver a escena una parte de la historia teatral del estado, para que el espectador, el curioso o quien se acerque pueda mirar hacia sus orígenes y conocer los cimientos sobre lo que se construye la dramaturgia contemporánea.

El director informa que el texto pertenece a la antología titulada El teatro chiapaneco, compilada por el escritor y académico Mario Nandayapa. Es una pieza anónima, vinculada con la tradición religiosa y popular, encontrada por el antropólogo Carlos Navarrete en la década de los 80.

La propuesta busca regresar al origen del teatro, la plaza pública, como un espacio de acceso y disfrute cultural para todas las personas. Además, mantiene una estrecha relación con la tradición de la Danza de la Muerte, texto medieval europeo que reflexiona sobre la mortalidad y los valores morales. “En la loa aparecen asuntos que han atravesado durante siglos, las representaciones sobre la condición humana: la vanidad, la lujuria, la soberbia y, como horizonte inevitable, la muerte. No es una muerte lejana ni abstracta, es la que llega para recordarle a cada personaje que hay algo que no puede negociar”, comparte.

Sobre la pieza

El montaje tiene una duración de entre 20 y 25 minutos, sin contar el tiempo de la procesión, en la que participan once actores en escena: Lucio Hernández Zárate (Estudiante), María Eugenia Meza (Reyna), Sven Merzbach (Rey), Andreas Argos (Señor Padre y Hombre Rico), Emiliano Orozco (Capitán y Labrador), Jaqueline Cueto (Viuda), Marihana Zárate (Soltera Liviana), Dam Borbolla (Mujer Rica), Hugo Daniel de la Cruz (Estudiante y Abogado), Carlos Carlos (Doctor y Comerciante) y Yosio Montes de Oca (Muerte).

Loa de la muerte y los doce vanidosos es la tercera puesta en escena que Jorge Alberto Zárate dirige como parte de la beca del Sistema Nacional de Creadores. Entre las obras que ha presentado se encuentran Dinastía de Jaguares, de Francisco Álvarez Quiñones, y El tiempo y el agua, de Eraclio Zepeda.