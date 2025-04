Shanik Berman da su versión de los hechos acerca del desencuentro que tuvo lugar cuando Denisse de Kalafe, la famosa intérprete de “Señora, señora”, la visitó en su programa de Radio Fórmula y niega haber tenido un comportamiento grosero para con la brasileña, la que ya se especula que fue vetada de la cadena de radio.

La brasileña se encuentra en una gira de medios, a propósito de la serie de conciertos que ofrecerá en mayo, mes en que se celebra el Día de las Madres. El programa de Marco Antonio Regil es uno a los que Denisse ha acudido, aunque el problema que se suscitó no fue precisamente en ese momento, si no poco después de que abandonara el estudio del conductor. De acuerdo con la versión que ha circulado, Kalafe quiso aprovechar su presencia en Fórmula para saludar a otros comunicadores, a quienes les guarda especial cariño, como es el caso de Maxine Woodside y Shanik Berman.

La cantante preguntó a la productora de Shanik en Fórmula si podía acercarse a la conductora para saludarla, durante uno de los cortes comerciales. Fue entonces que, al primer corte, Denisse entró a la cabina, encontrándose, aparentemente, con un recibimiento hostil y desinteresado por parte de Shanik, quien le habría negado el asiento, en el momento que ella buscaba donde recargarse, con la justificación que su presencia en el programa no estaba contemplada. Aunque se dice que Berman no fue la única que tuvo un trato descortés con Denisse, sino que su colaboradora, la abogada Mariana Gutiérrez hasta habría usado palabras altisonantes para referirse a ella, luego de emitir la frase “ah, qué pinches moditos de venir a chingar en estos momentos”.

Extrañada por lo ocurrido, Denisse y su equipo, que la acompañó en todo momento, habrían abandonado las instalaciones desencajados, sin pensar que se encontrarían a Andrea y Lorenza Azcárraga, las herederas del grupo y que, aparentemente, se molestaron mucho del saber lo que había pasado.

En contraparte, la conductora negó que los acontecimientos hubieran sucedido como se ha planteado y aunque reconoció que el momento fue muy tenso, se deslindó de toda responsabilidad y, en cambio, culpabilizó a su compañera, Mariana Gutiérrez, la cual no reaccionó bien con la llegada de Denisse, aunque no propiamente por ella, sino porque iba acompaña de su representante, Esmeralda Mendoza, con la que no tiene una buena relación.