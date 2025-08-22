Confirma que se sintió incómoda

El pasado 19 de agosto, durante su gira The Lifetimes Tour 2025, Katy Perry vivió un momento inesperado en Nashville cuando un fanático mexicano subió al escenario con un peculiar disfraz y aprovechó la oportunidad para disculparse públicamente por lo que la artista experimentó en el programa de televisión Venga la alegría.

El fan que habló en nombre de México

En el show realizado en Nashville, la intérprete de “Firework” recibió a un joven identificado como Orlando, originario de Monterrey, quien asistió disfrazado del gato que representa la fragancia de la cantante. Frente a miles de asistentes, el fan sorprendió a Katy con un mensaje inesperado: “De parte de todos los mexicanos, te pedimos una disculpa por lo que pasó en ‘Venga la alegría’”.

La referencia hizo alusión a la visita que Katy Perry realizó a México a finales de 2024, cuando acudió al matutino de TV Azteca. En esa ocasión, la producción del programa preparó dinámicas que, lejos de causar gracia, generaron incomodidad tanto en la artista como en la audiencia.

La reacción de la famosa no se hizo esperar. Entre risas, Katy respondió: “Sí, deberían disculparse”. Ante ello, Orlando replicó con humor: “Te entiendo, te amo mucho”, lo que provocó las risas de los asistentes. Para cerrar el momento, la cantante sorprendió con un gesto de cariño hacia el público al declarar: “Pero ¿sabes qué? Yo regresaría a México porque amo a México. ¡Viva México!”.

La viralización del momento no solo revivió la polémica sobre la visita de Katy al programa de TV Azteca, sino que también reforzó el cariño que la cantante tiene hacia el país, el cual ha incluido constantemente en sus giras internacionales.

¿Qué ocurrió?

En noviembre de 2024, Katy Perry asistió a Venga la alegría como parte de la promoción de sus conciertos en México. Aquella aparición televisiva desató una ola de críticas y comentarios, ya que la producción la expuso a situaciones que se percibieron fuera de lugar.

Desde bailar coreografías improvisadas hasta interactuar con elementos del transporte público, las dinámicas hicieron que la artista luciera desconcertada ante las cámaras.