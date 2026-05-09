Confirma regreso de La reina del sur

La historia de Teresa Mendoza continuará. La actriz mexicana Kate del Castillo confirmó oficialmente el regreso de La reina del sur con una cuarta temporada producida por Telemundo, retomando uno de los personajes más populares de la televisión en español.

A través de un video compartido en redes sociales y durante la presentación de contenidos de la cadena para la temporada 2026-2027, la actriz apareció sosteniendo el libreto del primer episodio de la nueva entrega, titulada La reina del sur IV: el origen.

“Estoy muy feliz de anunciarles algo que hemos esperado por cinco años”, expresó Del Castillo al revelar el proyecto.

La historia continúa

La nueva temporada mostrará a Teresa Mendoza intentando rehacer su vida lejos del crimen, luego de dejar atrás su pasado. Sin embargo, una tragedia la obligará a regresar al mundo que quiso abandonar para enfrentar una poderosa red criminal vinculada al tráfico de fentanilo.

“Volver a Teresa Mendoza siempre es un viaje increíble. Es un personaje que me ha marcado tanto como yo a ella, y en cada temporada evoluciona de formas que me desafían como actriz”, dijo Kate.

“Esta nueva temporada la lleva a un lugar más profundo y emocional que nunca, y me emociona volver a su mundo. No puedo esperar a que los fans vean este próximo capítulo de su historia”, expresó.

Desde su estreno en 2011, La reina del sur se convirtió en una de las producciones más exitosas de la televisión hispana y consolidó a Teresa Mendoza como un personaje emblemático dentro de las llamadas narcoseries. La tercera temporada se estrenó en 2022.