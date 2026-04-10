Confirman a De Regil en Supernova

La segunda edición de Supernova Génesis ha vuelto a dar de qué hablar al confirmar la presencia de una de las figuras más mediáticas y disciplinadas de la industria del entretenimiento: Bárbara de Regil.

Desde que se reveló el póster oficial con la imagen de la actriz, de 38 años, la pregunta que inunda los comentarios es: ¿quién será su contrincante? Aunque el anuncio la coloca como una “participación especial”, aún no se ha confirmado un combate directo.

Esto ha generado especulaciones entre los seguidores del evento, quienes recuerdan que en la edición pasada figuras como Alana Flores marcaron pauta, aunque esta última ya tiene una rival asignada para este año.

Expertos del medio sugieren que la intervención de Bárbara podría alejarse de un combate de boxeo tradicional para enfocarse en una exhibición técnica. No se descarta que la actriz participe como crítica invitada o que deleite al público con una demostración de sus habilidades en combate, aprovechando el despliegue de producción que será transmitido en vivo por Netflix.

Más sorpresas

Pero la adrenalina en el ring no será lo único que haga vibrar a la Arena CDMX, la organización ha confirmado que el “Negrito de Ojos Claros”, Ozuna, encabezará el elenco musical del evento. A él se suman talentos del regional mexicano como Víctor Mendívil, Carín León y Óscar Maydon.