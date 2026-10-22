Confirman bioserie sobre Vero Castro

Vaya sorpresa la que dio Natasha Dupeyrón al compartir que ya es un hecho la bioserie sobre la querida actriz y conductora Verónica Castro. La intérprete de 35 años, quien ya ha trabajado junto a la madre de Cristian Castro y la encarnó en la película Cuando seas joven, dio la noticia Ventaneando, pero evitó revelar si será ella quien protagonice la producción. “Voy a ser parte de, ahí voy a estar”, expresó.

Dupeyrón también se dijo orgullosa de formar parte de un proyecto como este: “A Verónica saben que la quiero con todo mi corazón, y que me hayan invitado me hace muy feliz”.

Aunque la prensa insistió en que revelara si será ella quien se meterá en la piel de la Vero, la actriz señaló que no podía dar más detalles al respecto. Según comentó, hasta el momento no la han llamado para grabar sus escenas, lo que podría indicar que la producción avanza por etapas. También se desconoce en qué plataforma o cadena se transmitirá la bioserie.

Dupeyrón ha participado en telenovelas como Peregrina, María, la del barrio y Carita de ángel, además de Lola, érase una vez y Miss XV. También ha recibido reconocimientos por su trabajo, entre estos el Premio Ariel a mejor actriz revelación por Treintona, soltera y fantástica. Más recientemente, participó en la serie Nadie nos vio partir.