Confirman existencia de observatorio solar

A partir de análisis comparativos de urbanismo mesoamericano, el Proyecto Arqueológico Teteles de Ávila Castillo ha comprobado que un complejo arquitectónico de este sitio, localizado en el municipio homónimo, en la Sierra Norte de Puebla, funcionó como un observatorio astronómico solar hace más de 2 mil 500 años, convirtiéndose en el primero registrado fuera del área maya.

La iniciativa de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), órgano de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, ha ido confirmando que la traza original del asentamiento Grupo E, también conocido como Tetelihtic, y la orientación de sus estructuras piramidales se basa en el conocimiento de los astros.

“La arquitectura de Teteles de Ávila Castillo nos habla de sociedades que desarrollaron conocimientos astronómicos y los incorporaron a la organización de sus espacios ceremoniales. Las investigaciones del INAH permiten comprender la profundidad de esos saberes y cómo se desarrollaron en distintas regiones de Mesoamérica. Reconocer esa capacidad científica es también reconocer una parte fundamental de nuestra historia”, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Exhibición

Con apoyo del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo y la asociación civil Tzoncoyotl, el pasado fin de semana, en el sitio hubo una conferencia y la inauguración de una muestra fotográfica para divulgar el descubrimiento.

El director del proyecto arqueológico, Alberto Diez Barroso Repizo, dijo que este asentamiento antiguo es un ejemplo sobresaliente del urbanismo prehispánico, configurado mediante la observación del paisaje circundante, como los cerros de la sierra, y el horizonte astronómico, de ahí que “resultará un referente para los estudios mesoamericanos en la materia”.

Describió que el Grupo E de Tetelihtic, ubicado al este de la Gran Plaza del recinto ceremonial, se compone de un patio cuadrangular flanqueado por dos basamentos, en los extremos este y oeste. El primero es alargado (90 m, de sur a norte, por 40 m, de este a oeste), mientras que la estructura del oeste es más pequeña (46 m, de norte a sur, por 27 m, de este a oeste), y funcionó como punto de observación.

La traza de este conjunto es idéntica a los del área maya y, al igual que el Grupo E de Uaxactún, ubicado en el Petén guatemalteco (y al que dobla en dimensiones), el de Teteles de Ávila Castillo es el más antiguo de México. Ambos datan del periodo Preclásico Medio (1000-600 a. C.).

“Además, en el observatorio de Teteles, el basamento alargado no marca en el centro los equinoccios. Servía para fijar el inicio del calendario prehispánico mesoamericano en febrero, y la cosecha en octubre, lo cual le hace un elemento complejo y único”, indicó.