En medio de nuevos rumores sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri, desaparecida desde 1986, Alejandro Basteri rompió el silencio y pidió respeto para uno de los capítulos más tristes de su vida.

La polémica inició hace unos días, cuando Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, reveló al programa de Yordi Rosado que mantuvo una relación amorosa con el hermano de Luis Miguel, y que, durante el tiempo que estuvieron juntos, este habría recibido una llamada desde Italia, en la que le aseguraban que Marcela se encontraba en un convento.

Ante las palabras de la cantante, Alejandro reaccionó en sus redes sociales y no solo negó rotundamente esta versión, sino que dejó claro que no tolerará que utilicen el nombre de su madre: “Dejen descansar la memoria de alguien tan importante, ya no busquen publicidad a costa de otras personas”, escribió en una historia de Instagram.

Además, el empresario aprovechó para desmentir otra teoría que ha circulado durante años, la cual asegura que Marcela podría ser una mujer, de nombre Honorina Montes y que, actualmente, vive en Argentina en situación de calle: “para los de la duda de que mi mamá sea esa mujer que no tiene nada que ver, déjenla de molestar. Mi mamá nunca habló español bien, de hecho, mi primera lengua era italiano, ya que ella nació en Italia”, agregó.