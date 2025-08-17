Confirman una nueva Scary movie

Scary movie es una de las franquicias más exitosas del cine, llena de parodias y humor irreverente. La serie de películas que se estrenaron del 2000 al 2010 sigue siendo una de las favoritas de miles de personas.

Regina Hall y Anna Faris, recordadas por sus papeles de Brenda Meeks y Cindy Campbell, son dos de los personajes más característicos de la saga, quienes anunciaron su regreso para la próxima entrega de la franquicia, de acuerdo con el sitio Deadline. El proyecto también confirmó el retorno de los creadores originales, los hermanos Keenen, Shawn y Marlon Wayans, quienes no habían tenido ningún tipo de relación con las cintas desde Scary movie 2 (2001).

La película está preparándose para su rodaje, el cual iniciará en octubre, justo a tiempo para que los miles de sus seguidores puedan disfrutarla el 12 de junio del 2026, a través de la plataforma Paramount.

Nostalgia y expectativa

El filme será producido por Miramax y distribuido por Paramount, con la promesa de una nueva entrega que continúe con el humor irreverente y absurdo que convirtió a las demás en un fenómeno cultural. El regreso de Hall y Faris generó gran expectativa entre los fanáticos, después de casi 25 años las dos actrices podrán volver a una de las películas más exitosas de su carrera.

Cuando Scary movie se estrenó en 2000 no solo parodiaba películas de terror populares como Scream, sino que redefinió el humor adolescente en el cine. Su mezcla de comedia irreverente, referencias a la cultura pop y personajes memorables conectó inmediatamente con el público, convirtiéndola en un fenómeno que marcó a toda una generación y consolidó a Anna Faris y Regina Hall como íconos de la comedia.

La película también influyó en la forma en que la parodia se abordaría en Hollywood durante los años siguientes. Cada escena estaba llena de guiños que los fans podían reconocer, desde clichés de terror hasta referencias a celebridades y programas de televisión.

Esta combinación de sátira inteligente y comedia física permitió que la película trascendiera generaciones, manteniéndose vigente en la cultura pop y abriendo el camino para que futuras entregas de la franquicia continúan sorprendiendo y entreteniendo al público.