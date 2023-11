Conflicto en Palestina, un desastre aterrador

Wole Soyinka fue el primer escritor africano en ganar el Premio Nobel de Literatura, en 1986. Cortesía

Bien dicen que hay un lugar y momento para cada cosa, pero cuando se trata de una guerra a poco más de 2 mil kilómetros de distancia, es inevitable que las denuncias no se cuelen en las conversaciones. Así ha ocurrido en la Feria Internacional del Libro de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, un encuentro literario cuyo objetivo principal es la educación, pero que se ha convertido en un espacio para la reflexión.

En el evento participan alrededor de 2 mil 300 editoriales de distintos países de la región, entre los que se encuentra Egipto y Líbano, vecinos de Palestina. El premio Nobel de Literatura, Wole Soyinka, comparte sus reflexiones, experiencias y misiones sobre el conflicto que se analiza minuto por minuto en los medios de comunicación internacionales.

Ya no usa la palabra optimismo

En un encuentro con medios, Wole Soyinka, escritor y el primer africano en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1986, reflexionó sobre la situación actual en Gaza. “Lo diré claramente: ha tenido un desarrollo aterrador. Es un desastre político, humanitario; es algo que no debió haber ocurrido. Deberíamos estar buscando soluciones, a través de alguna plataforma racional, donde se pueden encontrar soluciones pragmáticas”, externó.

Soyinka ha repetido en ocasiones la frase “las naciones deben morir, para que la humanidad pueda sobrevivir”. Sin embargo, reconoce que con el actual panorama es “nula” la oportunidad de que este ideal suyo se cumpla.

“Las oportunidades de que esto suceda son nulas, por la simple razón de que los humanos aman el poder y para ejercer el poder, uno debe tener espacio para dominar”, declara el escritor.

El también dramaturgo dijo que los refugiados son una carga “en la conciencia del mundo” que aún no se ha podido solucionar de forma colectiva e inteligente.

Ante la pregunta sobre qué significa para él la libertad, tras ser encarcelado en 1967 y teniendo en mente el actual contexto, Wole Soyinka dijo: “Para mí la libertad lo es todo. No creo que el humano esté completo sin libertad, entendiendo que esta trae responsabilidades para no interferir con la libertad de otros. La libertad es existir, de lo contrario se elegiría ser un esclavo, un animal enjaulado”.

Pese a creer en la posibilidad de un cambio, Soyinka no se considera una persona optimista, ni pesimista: “Optimista es una palabra de gran autoindulgencia y yo ya no soy indulgente, soy pragmático. Ya no uso esas palabras, a mi edad, solo veo las cosas por lo que son y así me puedo ir a la cama con la mente tranquila”, concluye.