Congelan cuentas de empresario

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, decidió responder a los cuestionamientos sobre su reinado con ironía, desde lo alto del Empire State, uno de los edificios más altos en Nueva York, publicó un video acompañado del mensaje. “No los escucho desde aquí arriba”, con lo que dejó clara su postura frente a quienes critican su coronación.

Mientras la tabasqueña, de 25 años, se ríe de las críticas, Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, recibió un nuevo golpe: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas en México. La medida coincide con la investigación que la Fiscalía General de la República lleva en su contra por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, además de su presencia en otros episodios polémicos.

Rocha ya enfrentaba cuestionamientos públicos tras la renuncia del juez Omar Harfouch, quien acusó manipulación en la elección de las finalistas y calificó a Bosch como “falsa ganadora”. A esto se suman los rumores sobre supuestos intereses económicos relacionados con la familia de la reina, mismos que fueron negados públicamente por su padre, Bernardo Bosch.

Siguen los problemas

En tanto, Fátima sigue su agenda y enfrenta en Tailandia la denuncia por difamación interpuesta por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia; ella insiste en que el directivo quería humillarla y la llamó tonta. Así, se mantiene firme y sostiene que nada de lo dicho sobre su triunfo “es verdadero”.