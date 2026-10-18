Conmemora 80 años el Inbal

El próximo 31 de diciembre, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, cumplirá 80 años de impulsar el desarrollo de las artes en el país.

En el marco de esta conmemoración, se dará a conocer el trabajo de las coordinaciones nacionales y los distintos centros de trabajo del Instituto, así como sus aportaciones al desarrollo artístico y cultural de México. En esta ocasión, Gerardo Cedillo Bolaños, coordinador nacional de Artes Visuales, destaca las principales líneas de acción de esta área, entre las que figuran la preservación del patrimonio artístico, el impulso a la creación y la ampliación del acceso a las artes visuales.

Patrimonios

Uno de los principales ejes de trabajo de la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV) es la colección artística del Inbal, integrada por más de 70 mil piezas de los siglos XVII al XXI, con predominio del arte moderno y contemporáneo. El acervo se enriquece constantemente mediante donaciones, pago en especie y adquisición de obra, explica Cedillo Bolaños.

A partir de este acervo se organizan cerca de 200 exposiciones al año, con propuestas que ofrecen nuevas lecturas del patrimonio artístico y buscan acercarlo a públicos diversos, en particular a las infancias y juventudes, mediante herramientas de mediación que favorecen el encuentro con las obras.

En el marco del 80 aniversario del Instituto, Gerardo Cedillo destaca la relevancia de los 19 museos que conforman su Red, concebidos como espacios públicos de exhibición, reflexión y debate en torno al arte. “Creemos que el trabajo de la institución es mantener esas conversaciones abiertas, de lo contrario, no habría futuro posible para la plástica mexicana”, afirma.

Áreas

El coordinador señala que los museos del Inbal han sido escenarios de debates impulsados por artistas y obras que cuestionan, confrontan o incomodan. A través de sus exposiciones, la institución ha contribuido a abrir espacios de discusión que forman parte de la historia del arte en México.

La revisión de las colecciones también constituye una prioridad. “No solo buscamos generar exposiciones con nuevas miradas, sino también reconocer trayectorias y abordar momentos importantes en la historia del arte en México, sobre todo, lograr que las colecciones tengan una mayor representación social con obras de mujeres artistas, de grupos históricamente excluidos y de prácticas poco visibilizadas”.

Otro eje de la CNAV es el impulso a la producción artística mediante convocatorias que han contribuido al desarrollo de distintas generaciones. Entre ellas destacan la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, con casi 45 años de trayectoria, y el Encuentro Nacional de Arte Joven, que suma 46 años. A estas iniciativas se incorporarán una convocatoria de mentoría para jóvenes artistas y otra para conformar un Consejo de Jóvenes que contribuya a la vida de los museos del Inbal.

Como parte de las actividades conmemorativas, en noviembre se realizará el Coloquio de Artes Visuales, dedicado a revisar la historia y la conformación de la colección del Inbal. El encuentro académico estará acompañado de una publicación independiente que abordará el acervo desde distintas perspectivas.

El arte va a todos los rincones

Otra iniciativa es el Museo Móvil, un autobús convertido en museo, que llevará parte de los acervos del Instituto a distintos puntos de la Ciudad de México y a otras entidades del país. El proyecto será posible gracias a un donativo de la Fundación ADO e incluirá la participación de artistas invitados y mediadores locales, quienes propiciarán el diálogo con las comunidades en torno a las obras y la labor de los museos, explica Cedillo Bolaños.

En materia de investigación y preservación, la CNAV trabaja de manera coordinada con otras áreas del Inbal en el registro, la documentación, la difusión y la conservación del patrimonio artístico. También desarrolla una plataforma digital para facilitar el acceso a la colección del Instituto y ampliar las posibilidades de consulta, estudio e investigación del arte mexicano.