Conmemoran 100 años de Carballido

La ironía y la crítica social son elementos que Maryse Ravera, actriz y directora de la compañía francesa Catherine Delattres, observó en la dramaturgia de Emilio Carballido (1925-2008). Es por eso que, para celebrar los 100 años del nacimiento del escritor mexicano, presentará en Veracruz y Ciudad de México el montaje Te juro Juana que tengo ganas.

La gira comenzará en Xalapa, en el Teatro del Estado; después viajará al teatro Pedro Díaz de Córdoba —24 y 25 de mayo— y concluirá en el teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México, el 28 de mayo. “Presentamos la obra en Francia en enero. El humor y la crítica, ambas mezcladas, son muy fuertes en los textos de Carballido; apunta con precisión la denuncia, el nepotismo, la crítica de la sociedad, la injusticia y el turismo sexual, eso me gustó”, señaló.

Te juro Juana que tengo ganas es una comedia escrita en los 60 que narra la moralidad en la educación, sobre todo en el tema de la sexualidad, misma que es cuestionada a través de sus personajes Juana y Serafina; además es una burla a la ambición de poder que ostentan Diógenes, director de un instituto, y Librado, su sucesor. “Lo que me gusta es que Emilio trabaja sobre la denuncia social y la farsa total. Claro, en Juana está la denuncia a la enseñanza, pero la farsa es importante porque habla de los conflictos entre mujeres y hombres, entre el padre y su hija, la manera en que los hombres tratan mal a las mujeres. Es una combinación de crudeza y chiste; esa mezcla me fascinó”, señala.

Ravera dice que es un guión hecho para facilitar el montaje escénico al tener muchas acotaciones sobre los personajes y la escenografía.

¿Conectó la obra con el público francés?

A la mitad del público le gustó mucho esta mezcla y la otra mitad decía “estoy trastornado, no puedo entender que tras una escena chistosa haya algunas palabras duras”. La vida es compleja y Emilio escribe la vida tal como es. Eso no se asemeja ni lo tienen algún autor que conozca en Francia. Me hace pensar también en el cine, en la comedia italiana; considero que hay un vínculo.