Conmemoran 100 años de Rosario Castellanos

Sofía Cham Trewick dictará una conferencia sobre Rosario Castellanos, en el marco del Festival Internacional de las Culturas y las Artes, que se desarrollará esta semana en la ciudad de Comitán de Domínguez.

En rueda de prensa, Angélica Altuzar Constatino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), detalló que esta edición está dedicada al centenario del natalicio de Rosario Castellanos, por lo que se ha programado una importante cartelera literaria para honrar a una de las mujeres más destacadas del siglo XX.

Actividades

Al tomar el micrófono, la titular del Coneculta indicó que Cham Trewick hablará de “Rosario Castellanos, la mujer que encendió de la herida a la palabra”, el día miércoles 29 de octubre, a las 17:00 horas, en el teatro Junchavín de Comitán de Domínguez.

Asimismo, compartió que Julia Santibáñez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, estará en tierras “cositías” el viernes 31 de octubre, a las 17:00 horas, en el mismo teatro.

A su llegada, dictará la ponencia “Mi corazón, lugar de las hogueras. Rosario Castellanos, mujer de intensidades”, en la que ahondará en la importancia de la obra de la autora, así como en sus contribuciones literarias.

Ese mismo día, (31 de octubre) a las 19:30 horas, se llevará a cabo la premiación del concurso Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2025, ceremonia en la que se reconocerá al escritor Gabriel Velázquez Toledo, quien obtuvo la distinción con la obra Los murmullos de la selva.

El domingo 2 de noviembre, a las 16:00 horas, en los Pasillos del Centro Cultural Rosario Castellanos se efectuará la presentación del libro Las dunas serpentean en la playa y otros relatos, de Roberto Enrique Galindo Domínguez.

Finalmente, Altuzar Constatino precisó que este festival, que se celebrará del miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre en Comitán de Domínguez, también tendrá a escritoras y escritores chiapanecos como invitados, quienes participarán en presentaciones de libros, conferencias, talleres de promoción lectora y espectáculos de narración oral.