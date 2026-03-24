Conmemoran Día del Síndrome de Down

La fundación Cuenta Conmigo de Tuxtla Gutiérrez llevó a cabo su tercer magno desfile para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down.

El sábado 21 de marzo, el recorrido inició en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde los asistentes portaron pancartas y globos de colores azul y amarillo.

Al grito de caminemos juntos, la fundación Cuenta Conmigo organizó esta actividad con la intención de visibilizar esta condición y pedir más oportunidades para este sector de la población. “Les pedimos que no nos suelten, que sigan caminando con nosotros durante los próximos años. A quienes se sumaron por primera vez, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que cada año seamos más personas que se sumen a este evento”, expresaron representantes de la agrupación al llegar al parque Bicentenario. “Esperamos que cada día seamos más voces y más corazones, porque esta causa no se detiene. Gracias por demostrar que en Tuxtla todos estamos juntos. Nos vemos el próximo año, familia”, externaron.

Intervenciones artísticas

Para cerrar con broche de oro se dio pasó a las participaciones artísticas, incluyendo el número musical de un baterista y una presentación de danza, ambos de personas diagnosticadas con el síndrome.

Asimismo, se anunció la creación de una cafetería que brindará oportunidades laborales. Aunque reconocieron que esta iniciativa está en fase de construcción, pronto darán detalles de este gran proyecto que busca poner su granito de arena ante la falta de trabajos para los jóvenes.