Conmemoran el Día de Muertos

Durante finales de octubre y principios de noviembre de 2026, la Secretaría de Cultura del gobierno de México organiza una vasta programación de actividades artísticas y culturales vinculadas con la celebración del Día de Muertos, festividad declarada en 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La cartelera diversa e incluyente, resalta la tradición como una expresión viva que fortalece la identidad, fomenta la integración y propicia el encuentro comunitario. Bajo dicha premisa, se ofrecen talleres, conversatorios, exposiciones, proyecciones cinematográficas, funciones de teatro, conciertos y festivales en recintos de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

Celebración

“Las tradiciones de Día de Muertos siguen vivas gracias a las comunidades que las practican, las recrean y las transmiten de generación en generación. Conocer las distintas formas de celebrar esta fecha en nuestro país nos permite reconocer la riqueza de nuestras identidades culturales. Desde la Secretaría de Cultura queremos contribuir a que esos saberes y expresiones se valoren, se compartan y encuentren continuidad en las nuevas generaciones, como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural vivo”, destacó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Expresiones

En la capital del país, del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2026 se realiza la XXVI Feria de las Calacas, organizada a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, en colaboración con el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC).

Para promover la formación y preservación de saberes y técnicas tradicionales, el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) ofrecerá el conversatorio “El textil ante la muerte”, así como los talleres con registro previo y cupo limitado, “Figuras al viento: taller de papel picado” y “Tejiendo del pasado al presente”, en el que se practicará la técnica del telar de cintura para rescatar la iconografía de la pieza estelar del mes, conocida como mortaja.

Entre las actividades musicales se encuentran la ópera El hombre que no respetó el Día de Muertos, la cual tendrá lugar en el Patio Octavio Paz de la Biblioteca de México, así como los conciertos a cargo del Ensamble Axolotl y el Ensamble 1900, que se llevan a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares. Además, el Ensamble Instrumental Comunitario Chapultepec, del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), ofrece un concierto gratuito en el Pabellón de Cultura Comunitaria.

Séptimo arte

En el apartado de cine, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) contribuye con la proyección en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México de las cintas: Mal de ojo (Isaac Ezban), Rabia (Jorge Michel Grau), Psicosis (Alfred Hitchcock), Hellraiser (Clive Barker) y La bruja (Robert Eggers).

Para quien prefiera acercarse a la festividad a través del teatro, el centro cultural Helénico lleva a la Biblioteca México funciones de Duelo de brujos o de cómo un día pierdes la creatividad, Los muertos al cajón y los vivos al fiestón, la Gala Ciudad de Catrinas y una función de teatro de sombras Cuéntame los huesitos.

Para impulsar la lectura, la Dirección General de Bibliotecas prepara la Tertulia Nocturna, así como los conversatorios “Mary Shelley y el terror moderno”, “Booooks que dan pequeños sustos”, “El rostro de la muerte entre los nahuas” y “El Llano en llamas”.

Diversos recintos en la Ciudad de México pondrán los tradicionales altares; por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos dedicará su ofrenda a José Vasconcelos; la Biblioteca México tendrá el altar Bibliotecarias y bibliotecarios constructores de una institución y el Museo del Carmen presenta una Ofrenda tradicional, como un espacio para honrar memoria y raíces.

Alcance a lo largo del país

A través de la DGVC y los Semilleros Creativos y de Paz, la Secretaría de Cultura del gobierno de México invita a diversas actividades en las distintas regiones del país. Por ejemplo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se invita a conocer el Rosario Gigante de ¡La Gran Ofrenda!, creado por infancias y juventudes del Semillero Creativo de Artes Plásticas; en Miacatlán, Morelos, el Semillero Creativo de Teatro participa en la escenificación de una ofrenda viviente.

En Sonora, la DGVC invita al XXIII Festival Tetabiakte que reconocerá a la cultura yoreme; en Guerrero, Fiesta de los Muertos VIKO NDII; en el Estado de México se celebra la segunda edición del Festival Ecos del Mictlán y el Desfile de las Ánimas, y en Tlaxcala, la Pasarela de Disfraces Tenebrosa.

Asimismo, en danza, los Semilleros Creativos presentarán en Guerrero Celebremos la Vida y la Muerte, y en el Estado de México see hará un recorrido por las danzas purépecha y huasteca.

Mientras que el centro cultural Tijuana (Cecut), en Baja California, alista la tradicional Fiesta de las Ánimas y, como parte de su presentación, el montaje Calacas. En Puebla, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos se sumará a la programación con el recorrido guiado Historias y Leyendas, así como una Noche de Museos especial el sábado 31 de octubre.