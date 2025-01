Conmemorará 40 años del sismo del 85

Recordarán con arte el movimiento telúrico acontecido en 1985. Cortesía

En el marco de su aniversario 43, la compañía de danza contemporánea Barro Rojo Arte Escénico se prepara para los retos y proyectos que le depara el año que recién comienza. Uno de estos, el eje de las actividades, son los 40 años del terremoto de 1985. “Estamos preparando varias propuestas para, en los próximos meses, poder hacer este homenaje a todo lo que sucedió en el 85. Creemos que fue un parteaguas en la danza contemporánea, en la danza mexicana en general y, obviamente, en la sociedad. A nosotros, a los compañeros y agrupaciones que estuvimos en ese momento nos marcó mucho. Fue algo fuerte para cada uno e hizo muchos cambios en nuestras propuestas para que nos pudiéramos conformar como gremio”, afirma Laura Rocha (ganadora el Premio Nacional de Danza José Limón 2019), directora de Barro Rojo.

Agrupación

Abunda que para la agrupación, una de las principales de la escena mexicana, es fundamental realizar ciertas actividades alrededor del sismo del 1985: charlas, concretamente, con personalidades y creadores que estuvieron involucrados, quienes podrán relatar cómo se desarrolló todo a partir del siniestro (“si hubo cambios o no en cuanto a su propuesta estética, artística y si hay algunas agrupaciones que quieran remontar las obras que fueron importantes en ese momento”, cuenta). Sobre todo, se trata, asegura, de cuestionarse y reflexionar acerca de lo que sucedió y el papel que tuvo para aglutinar un grupo de artistas y conformar un gremio dancístico mexicano.

“En cuanto a Barro Rojo, todas nuestras actividades estarán enmarcadas dentro de este homenaje que le hacemos a ese momento específico que fue el 19 de septiembre de 1985; obviamente, lo haremos también desde nuestros 43 años”, indicó.

Más de cuatro décadas que, subraya la creadora, no han sido nada fáciles de transitar; 43 años que la agrupación plantea como un seguir, el objetivo principal: continuar esa propuesta colectiva desde la mirada particular que tiene el grupo de artistas. “El terremoto del 85 fue un momento donde toda la sociedad se unió para salir avante del siniestro. Barro Rojo tenía esa posibilidad de brindar su danza, su propuesta artística y darle ese respiro al alma de la gente. Allí, una vez más confirmamos la razón de ser de nuestra profesión, que no es decorativa, sino que más bien tiene la función de una herramienta poderosa de resistencia que puede provocar cambios”, continúa Rocha.

El terremoto de 2017 fue el punto de sincronía que encontraron, a través del diálogo, las distintas generaciones que han conformado Barro Rojo, los integrantes más jóvenes junto a aquellos que llevaban varios años en la compañía. Otro asunto que será fundamental para la agrupación en 2025 es la reestructuración del elenco.

“Una vez más, tenemos la idea de formar el nuevo elenco de Barro Rojo. Es importante ser un espacio de desarrollo profesional, siempre con las puertas abiertas para que las nuevas generaciones puedan llegar y compartir con nosotros su energía, sus inquietudes y necesidades, a partir de la mirada de Barro Rojo. Como en varias etapas que hemos transitado, hacemos una reestructuración. Varios colegas ya llegaron a una edad más adulta, lo cual no quiere decir que no puedan bailar; son bailarines de primer nivel, pero también tienen otras necesidades”, concluye.