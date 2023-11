Conmemorará centenario de Rubén Bonifaz

El libro fue creado por el escritor Vicente Quirarte como un homenaje a su maestro Rubén. Cortesía

El miércoles 15 de noviembre, en las instalaciones de El Colegio Nacional, se presentará la antología Rubén por nosotros, realizada por el escritor Vicente Quirarte, en conmemoración de los cien años del nacimiento del escritor y poeta Rubén Bonifaz Nuño.

Para evocar a Bonifaz Nuño, Vicente Quirate, su alumno, comparte esta y múltiples imágenes sobre su guía y amigo, en el libro que tituló Rubén por nosotros: “…nos fortalece el orgullo de haber disfrutado de una vida mayúscula que iluminó la existencia de los otros. Apenas comenzamos a sentir su ausencia porque sus palabras, su calor y su estoicismo siempre estuvieron y estarán con nosotros.

La primera persona del plural no es una figura retórica: el poeta supo crear una falange de los hijos que no tuvo, pero tiene. Forjó un nosotros solidario, alegre y poderoso. No hubiera querido para nosotros la tristeza. Al menos, no que la exhibiéramos…”