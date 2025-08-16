Conoce a los protagonistas

Hermanas, un amor compartido narra la historia de Rebeca y Mónica, dos hermanas que vivieron siempre unidas, apoyándose en todo, siendo las mejores amigas; hasta que un día se ven obligadas a compartir y a luchar por el amor de Aura, hija biológica de Rebeca, quien vive llena de culpas por haberla abandonado; pero también hija de crianza de Mónica, quien ha entregado su juventud para sacarla adelante.

Un elenco lleno de estrellas

Adriana Louvier (Mónica). Organizada y ecuánime. Nunca actúa por impulso, siempre busca la manera de hacer las cosas sin contrariar a su padre. Aparentemente es una mujer frágil, pero al ejercer la maternidad con Aura, su hija adoptiva, adquiere una fortaleza que la hace capaz de cualquier cosa con tal de defenderla.

Danna García (Rebeca). Rebelde, inquieta e impulsiva. De carácter inflexible, pero protectora. Le enfurecen las injusticias. No quiere que nadie sepa que su debilidad es el amor por los suyos, ama profundamente a su madre, a sus hermanos e incluso a su padre.

Osvaldo Benavides (Alonso). Hombre culto, romántico, amante del orden y la planeación. Vive inmerso en un matrimonio tóxico al que está decidido a poner fin. Le gusta disfrutar el tiempo con su pequeña hija. Es un empresario brillante. Junto con su hermano, dirige una exitosa empresa de su propiedad. Es el padre biológico de Aura, la hija que se disputan Rebeca y Mónica. Le ocultaron su existencia, pero al enterarse, él decide recuperarla.

Juan Martín Jáuregui (Camilo). Tiene una personalidad ambivalente: es un hombre duro e inclemente con sus deudores, que regularmente son personas muy poderosas; pero también posee un gran corazón y siempre ayuda a los desvalidos. Le teme a la soledad y anhela tener una familia.

Hermanas, un amor compartido, producción de Televisa-Univisión a cargo de Silvia Cano, iniciará transmisiones el primer trimestre de 2026.