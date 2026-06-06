Conoce la raza de perro más inteligente

La raza border collie es considerada la raza de perros más inteligente del mundo. Así lo concluyó el psicólogo e investigador estadounidense Stanley Coren, que en la década de 1990 evaluó y clasificó a 140 razas de perros en términos de obediencia e inteligencia de trabajo es decir, su capacidad de responder a las órdenes humanas y luego elaboró un ranking con los canes más inteligentes.

En su libro La inteligencia de los perros. Una guía de los pensamientos, las emociones y la vida interior de nuestros compañeros caninos, publicado en 1994 y revisado en 2006, el investigador ubicó a los border collies en el tope de un listado que también incluye a los caniches o mejor conocido como poodles, el pastor alemán, el golden retriever y el doberman pinscher.

Son muy hábiles y se destacan como pastores

El border collie es una raza de perro pastor, describe la Enciclopedia Británica, es una plataforma de conocimientos generales. Los perros pastores son animales con una “habilidad instintiva para controlar el movimiento de otros animales”, según la definición del American Kennel Club (AKC), una organización sin fines de lucro estadounidense fundada en 1884 reconocida por ofrecer información sobre razas, salud y entrenamiento canino. “El instinto de pastoreo de estas razas es tan fuerte que se sabe que pastorean suavemente a sus dueños, especialmente a los niños de la familia”, señala la fuente.

Además, continúa la misma enciclopedia, “son conocidos por mirar fijamente a las ovejas para intimidarlas y que hagan lo que los perros quieren. Este comportamiento, conocido como “ojo”, puede provenir de los antepasados lobos de la raza, que miraban fijamente a su víctima para establecer su dominio sobre ella antes de atacarla.

Pueden memorizar una cantidad enorme de palabras

Además del pastoreo, estos perros disfrutan de actividades como atrapar frisbees, recuperar objetos, nadar, tirar de cosas, saltar y correr y destacan en deportes caninos, la agilidad, la obediencia, el trabajo olfativo, el rastreo y el salto al agua.

Su energía es extrema, asegura el AKC, por lo que este animal requiere juego vigoroso y ejercicio diario, “más allá de un simple paseo por la manzana o un pequeño retozo en el jardín”. Además, tener espacio para correr es clave para su desarrollo.

Su origen se remonta al Imperio romano

Esta raza se ha usado durante unos 3 siglos en la frontera entre Inglaterra y Escocia y su origen es milenario, según se desprende de la Británica y el AKC.

Esto se debe a que en el año 43 d. C, el emperador Claudio llevó adelante la ocupación romana de Gran Bretaña, llevando consigo el ganado como fuente de alimento y perros pastores grandes. Tras la caída del Imperio romano, los vikingos invadieron Gran Bretaña y también llevaron sus canes, pastores más pequeños y rápidos.

Con el tiempo, “el cruce entre los antiguos perros romanos y los spitz vikingos dio lugar a pastores compactos y ágiles, bien equipados para trabajar con el ganado en las rocosas y montañosas tierras altas de Escocia y Gales”, detalla el AKC.

Son famosos por batir récords

La reina Victoria del Reino Unido en 1819-1901, es conocida como la “monarca mediática” por ser la responsable de popularizar los vestidos de novia blancos y los árboles de Navidad. Pero también es famosa por ser una entusiasta de los border collies, asegura el AKC.

Recientemente, otros han alcanzado la fama.

Es el caso de Chaser, considerado el perro más inteligente del mundo por saber los nombres de más de 1000 objetos; Jumpy, que estableció el récord mundial Guinness de la carrera más rápida en patineta de 100 metros realizada por un perro; Striker, que marcó el récord de bajar más rápido la ventanilla manual de un coche en menos de 12 segundos y Sweet Pea, que rompió el récord de caminar más rápido 100 metros con una lata en equilibrio sobre la cabeza.

Mucho por investigar

Cabe destacar que un estudio publicado en la revista Nature en 2022 analizó el comportamiento de 1002 perros pertenecientes a 12 razas distintas y un grupo de mestizos y ubicó al pastor belga malinois en primer lugar en la lista de los canes más inteligentes; mientras que los border collies quedaron en segundo puesto, según este análisis.

Asimismo, existen numerosos registros de que estos últimos han batido récords en diversas disciplinas. En definitiva, todavía queda mucho para investigar sobre el tema.