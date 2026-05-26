Conoce la zona arqueológica de Uxmal

Uxmal fue habitada desde el 500 a. C. y según, la etimología de su nombre, debió ser refundada en 3 ocasiones. Está localizada en la llamada Ruta Puuc, donde se encuentran otros yacimientos de este estilo arquitectónico, aunque Uxmal es el mayor exponente. También se distinguen en sus edificios trazas de otros estilos venidos del interior de México, como tolteca u olmeca.

La ciudad fue habitada por el pueblo maya de los tutul xiues, que, junto con los itzáes de Chichén Itzá y los cocomes de Mayapán, controlaron toda la Península de Yucatán. Antes de que llegarán los españoles, en el siglo XVI, fue abandonada como el resto de ciudades mayas.Lo que debes saberLa zona arqueológica de Uxmal se localiza a 90 km al sur de Mérida. La carretera está en muy buenas condiciones, es una autovía gratis por donde casi no hay tráfico.

A la entrada verás un mapa donde se dibujan dos recorridos recomendados: el corto y el largo. En realidad no hay mucha diferencia entre ambos, simplemente el largo llega hasta la zona del Grupo del Cemento. Nosotros hicimos un recorrido parecido al corto, con este orden de visitas:

Nada más atravesar los tornos de entrada, hay un sendero que llega directamente hasta la Pirámide del Adivino. Lo que tienes delante es su fachada este. Puedes bordearla por la derecha para dar al Cuadrángulo de los Pájaros y contemplar la fachada oeste, la principal y más espectacular.

Desde allí atraviesa una puerta en triángulo típica maya y se camina sobre una cornisa amplia, hasta llegar a la entrada del Cuadrángulo de Monjas, en su parte sur. Este es probablemente el edificio más interesante de todos. Dedica un buen rato a analizar sus cuatro fachadas diferentes y sus relieves. Se puede subir a la parte intermedia de en alguna de las paredes. Sal de nuevo por la puerta sur y pon rumbo hacia el Juego de Pelota, que atravesarás. Se conserva uno de los aros por donde tenían que introducir la bola en el juego, en la pared de tu derecha. Justo frente a ti, y detrás de una zona arbolada, se eleva el enorme Palacio del Gobernador, otro de los edificios más importantes. Pero antes de subir, fíjate en un templo que hay cerca de una de sus esquinas, es la Casa de las Tortugas.

Ahora sí, sube los primeros escalones y dirígete hasta el lateral este, donde verás otra escalera que asciende al Palacio del Gobernador. Desde su terraza tendrás la antigua ciudad maya de Uxmal bajo tus pies, tal y como la tenía el máximo jefe en sus días.

Como en el resto de los edificios, en este también podrás ver bonitos relieves de dioses en sus paredes. De nuevo baja por la escalera del este y fíjate en dos elementos que hay en la explanada: uno de ellos es el Adoratorio de la Picota (con un altar en forma de columna) y el Trono del Jaguar (con la escultura de un jaguar bicéfalo).

Ahora no regreses por dónde viniste, sino que sigue rodeando el Palacio del Gobernador por su zona sur hasta llegar a la Gran Pirámide. La cara donde estamos, que puedes ascender, es la que está restaurada y por tanto la que merece la pena visitar. Desde lo alto las panorámicas no son tan impresionantes como las que hay sobre el Palacio, pero pégate el calentón de subir. Antes de llegar a la Pirámide, hay un camino a tu izquierda que llega hasta la Casa de la Vieja. Nosotros no lo hicimos.

Y de nuevo baja, y antes de regresar, puedes visitar la Casa de las Palomas y si te quedan ganas, también el grupo del Cementerio. De vuelta a la entrada, deja el Juego de Pelota a tu izquierda y pasa por una bonita pradera de hierba que te dirige hasta la cara de la Pirámide del Adivino que te faltaba por ver, pasando por el un templo con columnas y llegando finalmente a la salida, punto inicial de la visita.

Cuánto cuesta la entrada

La entrada total al recinto arqueológico de Uxmal es de 499 pesos, divididos en dos tickets: uno de 90 pesos de la entrada al parque y otros 409 pesos para el gobierno de Yucatán. Si eres mexicano, esta segunda entrada es tan solo de 140 pesos.

Si asistes al espectáculo de luz y sonido, el precio es de otros 92 pesos para extranjeros, 59 pesos para mexicanos.

Consejos para visitar Uxmal

Uxmal no tiene ni de lejos la concentración de gente que hay en Chichén Itzá. Tampoco se convierte en un mercadillo a media mañana, con los puestos de vendedores de recuerdos. Es todo mucho más tranquilo y se puede disfrutar en paz. Con esta información lo ideal sería llegar temprano, si lo haces a las 8 de la mañana que es cuando lo abren, incluso el recorrido es más tranquilo, si vienes a otras horas, no pasa nada más allá de que pasarás un poco calor.

El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días del año, con el último acceso a las 16:00 horas. Al anochecer de cada día hay un espectáculo de luz y sonido (92 pesos) que se proyecta en el Cuadrángulo de las Monjas y cuenta las historias y leyendas mayas relacionadas con este lugar. Dura 45 minutos y puede resultar interesante para entender mejor la cultura maya.

Antes de entrar al parque hay una zona con tiendas donde puedes comprar agua fresquita, aunque ya sabes que en estos sitios los precios son más altos, así que lleva tu propia agua. El estacionamiento está muy cerca de la entrada y cuesta 30 pesos.

Las mejores vistas se obtienen desde el Palacio del Gobernador, sin duda. También hay vistas chulas de otra perspectiva de Uxmal desde lo alto de la fachada norte del Cuadrángulo de Monjas. Por contra, desde la Gran Pirámide, por raro que parezca, la panorámica no es del todo limpia, aunque sube tú mismo para descubrirlo.

Si haces la visita desde Mérida y tienes que regresar, una idea interesante es hacerlo por la ruta de los conventos tras el paso por Uxmal, o hacer la Ruta Puuc. Hay también otras ruinas de camino, las de Mayapán, menos conocidas e importantes, pero que sorprende mucho.

Qué visitar en Uxmal

Estos son los edificios que no puedes perderte en tu visita a la zona arqueológica:

Pirámide del Adivino.

Cuadrángulo de las Monjas.

Juego de Pelota.

Palacio del Gobernador.

Adoratorio de la Picota y Trono del Jaguar.

Gran Pirámide y Casa de las Palomas.

Último templo con columnas.