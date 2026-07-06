Conoce las actualizaciones de Whatsapp

La nueva función, que se aplicará paulatinamente en los diferentes países, permitirá el intercambio de nombres de usuario para poder iniciar las conversaciones.

Según informó la plataforma, esto se implementará a nivel mundial para los 3 mil millones de usuarios de la plataforma en los próximos meses. A partir de esta semana, los usuarios podrán comenzar a reservar un nombre a través de la aplicación, aunque no será obligatorio.

La empresa indicó que los usuarios podrán eliminar o cambiar sus nombres de usuario en cualquier momento. Una vez que esté completamente activada, quienes tengan Whatsapp podrán conectarse tras intercambiar sus nombres de usuario.

¿Cómo funcionará?

Los nombres tendrán un límite de 35 caracteres y habrá pocas restricciones, con la excepción de algunos funcionarios de alto perfil y celebridades, cuyos nombres no estarán disponibles para nadie más.

Por lo tanto, es poco probable que Whatsapp se llene de usuarios que se hagan llamar Donald Trump, por ejemplo. También seguirá habiendo opciones para bloquear o denunciar mensajes no deseados.

La empresa, propiedad de Meta, describió este cambio como una acción a favor de la privacidad.

Alice Newton-Rex, jefa de producto de Whatsapp, dijo que había escuchado de los usuarios que no siempre querían compartir sus números de teléfono para estar en contacto con otras personas, especialmente en los chats grupales. Dijo que esperaba que la función “les diera a los usuarios el control sobre cómo eligen aparecer” en la aplicación.

Según Meta, los nombres de usuario de Whatsapp se implementarán “gradualmente en los próximos meses” y se notificará a los usuarios cuando se active su nombre de usuario. Quienes deseen reservar un nombre de usuario en Whatsapp pueden hacerlo a través de la configuración de su cuenta o perfil en la aplicación. La opción para hacer clic y reservar un nombre de usuario aparecerá una vez que esté disponible.

No se puede hacer en Whatsapp Web ni en la versión de escritorio. La empresa ha indicado que habrá una opción para que creadores, pequeñas empresas y organizaciones puedan reclamar el nombre de usuario que tienen en Instagram o Facebook, con el fin de mantener la coherencia.

Sin embargo, cualquier otra persona que desee que su nombre de usuario de Whatsapp coincida con el que tiene en cualquier otra aplicación de Meta deberá vincularlo a sus cuentas existentes en el Centro de cuentas. Esto significa que algunos de tus datos se compartirán entre varias cuentas de Meta, como Threads y Messenger.

Algunas personas se han quejado en las redes sociales de que aún no les ha aparecido la opción de reservar un nombre de usuario.

La empresa les ha recomendado que “se aseguren de tener descargada la última versión de Whatsapp y estén atentos a su aplicación”.