Conquista al debutar como actriz

La cantante argentina Cazzu continúa ampliando sus horizontes profesionales y ahora incursiona en el mundo de la actuación con la película Risa y la cabina del viento, producción que recientemente se incorporó al catálogo de Netflix para varios países de Latinoamérica.

La cinta, dirigida por Juan Cabral, representa el debut cinematográfico de la intérprete de éxitos como “Con otra” y le brinda la oportunidad de compartir pantalla con reconocidas figuras del cine argentino como Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero.

La historia gira en torno a Risa, una niña de diez años que enfrenta la dolorosa pérdida de su padre. En medio de su proceso de duelo, descubre una misteriosa cabina telefónica capaz de comunicarse con personas fallecidas. Este hallazgo la lleva a emprender un viaje lleno de emociones, recuerdos y revelaciones familiares que transformarán su manera de entender el pasado y su propia historia. Dentro de la trama, Cazzu interpreta a Sara, la madre de la pequeña protagonista.

El papel ha llamado la atención de sus seguidores, quienes han podido verla alejada de los escenarios y mostrando una faceta más íntima y emocional, muy diferente a la imagen artística que la ha convertido en una de las exponentes más populares de la música urbana latinoamericana.

Continúa de gira

Antes de su llegada a las plataformas de streaming, la película ya había recibido reconocimiento en distintos festivales de cine. Entre los galardones obtenidos destacan los premios a mejor película y mejor director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, además del Premio del Público durante la Fiesta del Cine de Francia, reconocimientos que ayudaron a posicionarla como una de las producciones argentinas más comentadas de los últimos meses.

El estreno coincide además con un momento especialmente exitoso para la artista. Mientras la película gana espectadores en Netflix, Cazzu continúa recorriendo diversos países con su gira Latinaje en Vivo, espectáculo que ha registrado llenos en varias ciudades y que se ha consolidado como la etapa más exitosa de su carrera musical.

Con este nuevo proyecto, la llamada “Jefa” demuestra que su talento va más allá de la música y abre una nueva puerta en su trayectoria artística, sumando la actuación a una carrera que sigue creciendo tanto dentro como fuera de los escenarios.