Conquistan con su batalla el Óscar

Emma Stone parecía creer que estaba en la ceremonia de hace un año o dos. Pero la mayoría de quienes acudieron a la 98ª entrega del Óscar, efectuada en el Dolby Theatre, vivió una de las veladas más desangeladas que se recuerdan.

Como en los dos años previos, en el lobby reservado para celebridades, además del interior de la gala, la actriz fue una de las más entusiastas: se detenía a saludar, reía con invitados y levantaba una copa de champaña frente a las pantallas que transmitían la ceremonia.

A su alrededor, los invitados debutantes no le siguieron. El ambiente era más contenido, lo que terminaría marcando el ánimo general de la noche, y que se reflejó en especial al final, en el anuncio de mejor película para Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que terminó la noche con seis premios sin el entusiasmo que sí generaron otras cintas.

Las tensiones, en realidad, estuvieron fuera de Hollywood este año, en el clima político, algo a lo que la gran fiesta del cine se mantuvo mayormente al margen.

Solo Javier Bardem rompió esa línea al alzar la voz contra la guerra en Medio Oriente. “No a la guerra y Palestina libre”, dijo antes de presentar el galardón a la mejor película internacional.

Noche sin ángel

Los vítores del Dolby y el lobby pertenecieron, y por mucho, a Pecadores. La película terminó llevándose premios importantes, incluido mejor actor para Michael B. Jordan, quien dedicó su estatuilla a los actores afroamericanos que lo precedieron en la industria.

Decepción causó también la derrota de América Latina. Frankenstein, del tapatío Guillermo del Toro, comenzó fuerte la noche al sumar premios en categorías técnicas como diseño de producción, maquillaje y peinado, y vestuario, pero no logró trascender en las principales.

Algo similar ocurrió con Brasil y su filme El agente secreto. La derrota de su candidata en mejor película internacional, que terminó en manos de la noruega Sentimental value, dejó a varios seguidores del cine brasileño con un sabor de boca amargo.

Tampoco prosperó la candidatura del actor Wagner Moura, quien durante algunos minutos apareció en el lobby con un gesto serio y nervioso antes de regresar a la sala. Por ahí circularon también Zoe Saldaña, Demi Moore y Spike Lee.

Guillermo del Toro fue el único que no pudo ir a tomar algo, pues tuvo que regresar a la sala. El protagonista de su cinta, Jacob Elordi, en cambio, sí permaneció más tiempo, aunque pidió no ser molestado para fotografías, algo poco común en este lugar.

El momento más energético llegó con el espectáculo de Las Guerreras K-pop: cada butaca del Dolby tenía una pulsera luminosa que se encendió con el público. Eso y las bromas del anfitrión de la noche, Conan O’Brien, contra la industria y el propio Hollywood no bastaron para levantar del todo el ánimo de una gala que pareció obviar el clima global.