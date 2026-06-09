Conservatorio Nacional busca renovarse

A unas semanas de cumplir 160 años, el Conservatorio Nacional de Música se encuentra en “un momento en el que estamos sabiendo dialogar con esa tradición, entender la historia musical de nuestro país, pero al mismo tiempo dialogar con el momento actual del campo artístico, que es interdisciplinar y requiere otro tipo de herramientas”, afirma Gladys Zamora, quien en agosto cumplirá un año como directora titular de la institución y previamente fue directora interina durante seis meses.

Zamora explica que la interpretación no se ciñe solo al espacio de formación musical, sino a la creación, la docencia, la investigación: “Es un momento en el que se conjuga el conocimiento de la tradición con la visión de entender el campo actual del mundo artístico”.

En esa línea, el Conservatorio está atravesando un proceso de cambios en los planes de estudio.

Planes

La maestría está dedicada a la interpretación de música mexicana de concierto, lo cual coincide con la reivindicación de la historia sonora del país. Menciona dos ejes: ponderar la historia y hacer planes de estudios más vigentes y que dialoguen con el mundo actual. “Es importante dotar a nuestros estudiantes de herramientas que hoy dialogan con una escena más diversa. Ese plan de estudios tiene que formar estudiantes que no solo saldrán a ser músicos de fila e intérpretes, sino investigadores, docentes, compositores y sí, intérpretes que dialogarán de manera interdisciplinaria con otros espacios. El modelo es pensar en un músico más integral”, señala.

Para celebrar el aniversario 160, el próximo 25 de junio, el Taller de Ópera del Conservatorio presentará una selección de arias a cargo de la maestra Teresa Rodríguez, pianista y destacada coach vocal.

Para el día del aniversario, el 1 de julio, la Orquesta de Clarinetes y el Coro del Conservatorio presentarán “Carmina Buran”, de Carl Off: “Simbólicamente es el concierto más importante, evidentemente porque es el día que se conmemora la fundación del Conservatorio. Escogimos ‘Carmina Burana’ porque es una obra consagrada que atrae mucho al público. También habrá música de José Pablo Moncayo, una figura fundamental para la historia del Conservatorio. La curaduría del concierto ha buscado dialogar con diversos públicos. Y es una muestra de cómo está trabajando nuestra comunidad”