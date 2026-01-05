Consola con pantalla plegable es una locura

Un formato que recuerda a las consolas plegables clásicas, pero con tecnología moderna y potencia suficiente para emular juegos retro y actuales. El dispositivo llega de la mano de Onexplayer, compañía conocida por sus consolas portátiles, que ahora apuesta por un diseño que literalmente cabe en el bolsillo. Cerrada, la Onexsugar Wallet parece una billetera; abierta, despliega una pantalla OLED de 8 pulgadas que convierte al dispositivo en una consola con botones físicos para jugar en cualquier lugar.

Una consola que cabe en tu bolsillo

La Onexsugar Wallet busca diferenciarse en un mercado saturado de rectángulos con pantallas táctiles. Su propuesta es un formato plegable que recuerda a la Nintendo DS, pero con un estilo más minimalista y moderno. El dispositivo se abre como un libro y ofrece un panel OLED flexible que promete colores intensos y buena visibilidad en exteriores.

Según informa ITHome, el diseño no solo es estético, sino funcional: la pantalla OLED plegable de 8.01 pulgadas es el atractivo del dispositivo. Aunque los detalles técnicos completos aún no han sido revelados, se sabe que ofrecerá resolución superior a Full HD Plus de 2480 x 1860 pixeles, alto brillo y soporte para tasas de refresco superiores a 120 Hz.

En cuanto a potencia, la Onexsugar Wallet apunta alto: las imágenes revelan un diseño alargado y robusto, también se dice que en el interior llevaría el procesador insignia de Qualcomm. Dependiendo de la configuración final, podría tratarse de un Snapdragon 8 Elite Gen 5 o de sus antecesores, lo que la coloca directamente en la categoría de consolas portátiles premium y dispositivos gaming avanzados. No sabemos nada aún sobre sus demás configuraciones de memoria y almacenamiento.

¿Cuando llegará?

Onexsugar aún no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento global, pero los reportes apuntan a que podría llegar en la primera mitad de 2026. El precio estimado rondaría entre los 700 y 900 dólares, lo que la posiciona como un dispositivo de nicho, pensado para entusiastas del gaming portátil y la emulación retro.

La compañía planea distribuirla inicialmente en Asia y Estados Unidos, con expansión posterior a Europa y Latinoamérica. México, por ahora, no aparece en la lista de mercados confirmados.

La Onexsugar Wallet no llega sola. En paralelo, Ayaneo presentó el teaser del Pocket Play, un smartphone Android con controles físicos que revive el concepto del Xperia Play. Aunque son dispositivos distintos uno consola plegable, otro celular gaming ambos competirán por el mismo público: jugadores que buscan nostalgia combinada con potencia moderna.

La gran incógnita será si los usuarios preferirán una consola plegable dedicada como la Onexsugar Wallet o un teléfono plegable “tradicional” tipo libro, que además de jugar sirve como smartphone y tiene cámaras. Con la llegada de nuevos formatos tripticos y diseños híbridos, la competencia se intensifica. Al final, todo dependerá del precio y de qué tan convincente resulte esa mezcla de nostalgia y tecnología.