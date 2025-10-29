Construyen una cultura de paz

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se celebra el 29 de octubre, y con el objetivo de visibilizar las acciones que realizan los Semilleros Creativos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se llevó a cabo una jornada artística y reflexiva en Atlixco, Puebla, en la que participaron niñas, niños y jóvenes integrantes del programa. El Semillero Creativo de Teatro recibió al personal de ambas instancias de gobierno para las actividades.

Cabe mencionar que la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y la Unidad de Género, se sumó en 2025 a la mesa interinstitucional de trabajo para la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC), que impulsan la Secretaría de las Mujeres y el Sistema Nacional DIF.

El SNPC busca articular programas, estrategias y políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado en su triple dimensión: cuidar, recibir cuidados y el autocuidado.

Jornada artística

Las y los integrantes del Semillero Creativo de Teatro en Atlixco presentaron un fragmento de su puesta en escena Atlixco, te llevo en mi corazón, realizaron ejercicios de improvisación escénica y participaron en una asamblea de reflexión sobre los cuidados colectivos. También se abrió un espacio de diálogo en el cual se compartieron experiencias sobre la importancia del arte como medio para promover el bienestar y la corresponsabilidad en los cuidados.

Durante la asamblea, personal de la Secretaría de las Mujeres compartió información sobre la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a madres, padres y tutores del Semillero, y impulsó el acompañamiento comunitario y la difusión de los derechos vinculados en sus tres dimensiones.

Cabe recordar, que los Semilleros Creativos son grupos de formación artística gratuita y comunitaria, integrados por niñas, niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad social en el país. A través del arte, desarrollan su creatividad y pensamiento crítico, para fortalecer el tejido social y promover la construcción de paz desde un enfoque de cuidados comunitarios.

Línea estratégica

Los Semilleros Creativos trabajan con un enfoque de cuidados comunitarios en su metodología y aplicación territorial, por lo que son aliados clave para la construcción del bienestar, la justicia social y la igualdad de género en las comunidades.

Con dichas acciones, la Secretaría de Cultura del gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres refuerzan su compromiso interinstitucional para promover una cultura del cuidado basada en la participación y el arte comunitario.