Consuelo Duval pagó caro un momento de diversión. A través de sus redes sociales, la actriz contó que tuvo que ser operada al descubrir que uno de sus implantes mamarios se reventó.

Duval detalló que hace meses comenzó con dolores en el cuello, el hombro, la espalda, las muelas, el oído y la cabeza. En un inicio no le prestó atención, pero tras un viaje que hizo a San Antonio con su hija, se dio cuenta que los síntomas eran causados por su implante. “Nunca lo relacioné con lo que fue; me voy a San Antonio con mi hija a los juegos y ya ven que en unos juegos te ponen una cosa que te apachurra las bubis, me subo, me apachurran y esta (me dolió), dije ‘es la bubi’”.

Al descubrir lo que pasaba, regresó a México para someterse a una cirugía. “Fui al doctor y efectivamente se rompió el implante y todo el gel estaba en mi músculo, en mis ganglios, invadiendo”, expresó.

Duval detalló que está recuperándose, aunque ha sido un proceso difícil.