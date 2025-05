Consuelo quiere de regreso a los P. Luche

Consuelo Duval habló de las mejoras en la salud que ha tenido su amiga Yolanda Andrade, quien desde hace meses se encuentra alejada del ojo público recuperándose.

Durante la presentación de la nueva temporada de Tal para cual, Consuelo no solo habló de su amiga, también se refirió a los comentarios en torno a la integración de Sofía Niño de Rivera a Netas divinas.

En 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Esta condición ha provocado alteraciones en la visión, dificultades para hablar y caminar, así como una serie de recaídas que han requerido atención médica continua, incluida una estancia en la Clínica Mayo en Los Ángeles.

Consuelo Duval explicó que Andrade ha sido trasladada a un entorno más tranquilo como parte de su tratamiento, y que ha mostrado señales de recuperación. "Está más clara, está hablando mucho mejor. Se la llevaron a la playa para que esté tranquila, porque donde vive hay mucho ruido y eso la tenía muy incómoda; está hipersensible, siente y escucha todo, y eso le generaba malestar. Yo creo en los milagros y creo que ella va a ser uno. Aunque no puede volver aún al programa, estoy segura de que va a encontrarle sentido a todo esto y va a salir adelante", dijo.

Duval se refirió a las versiones que circularon en redes sociales tras la presentación de Sofía Niño de Rivera como nueva integrante de Netas divinas, en sustitución de Paola Rojas. En un video difundido en redes, se observa que Duval se retira del set fotográfico sin interactuar con Niño de Rivera, lo que generó comentarios sobre un posible conflicto entre ellas.

Luego de bromear, Duval aclaró que no existe ninguna diferencia personal con su compañera y reconoció el estilo particular de humor que Niño de Rivera aporta al programa. "Sofía es una mujer de verdad, con un humor muy especial. Los mexicanos a veces no estamos tan preparados para ese tipo de humor tan real, tan sarcástico, tan negro. Yo soy de humor de situación, pero la señora está llenando lugares en el mundo entero. La señora está en Europa, está representando a México y a su humor, y eso me da mucho orgullo", expresó.

Finalmente, Consuelo también habló sobre las declaraciones de Eugenio Derbez sobre hacer una película de la La familia P. Luche pero para eso, necesita primero negociar los derechos del nombre con Televisa. "Andan los rumores de que ya se están arreglando con esto del nombre de ´La familia P. Luche´, porque finalmente es para el público. Si se logra y esta película puede ser filmada, me voy a sentir muy feliz en mi vejez, porque cumpliríamos con la palabra de que los P. Luche iban a regresar. Ya le he dicho a Eugenio que haga lo que sea necesario, que se entregue, pero que nos los regresen, porque los necesitamos, y más en estos tiempos de tanta violencia y enojo", expreso.