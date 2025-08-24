Consuelo regresa con más humor

La exitosa serie Consuelo, ambientada en la Ciudad de México de los años 50, está de vuelta con una segunda temporada que llega cargada de risas, drama y reflexiones que no pasan de moda.

Con un elenco encabezado por Cassandra Sánchez Navarro y Catherine Siachoque, la historia continúa explorando las contradicciones de una época en la que las mujeres parecían condenadas a ser “esposas perfectas” y “madres ejemplares”, pero ahora con un toque más atrevido y directo sobre temas como la sororidad, la libertad femenina y hasta el derecho al placer.

En esta temporada, los personajes siguen mostrando el choque entre dos formas de ver la vida. Catherine Siachoque, quien interpreta a Olga, reconoce que su papel la obligó a entrar en la mente de aquellas mujeres que vivían atrapadas en las reglas de la alta sociedad. “Olga es el reflejo de muchas mujeres latinoamericanas en los años 50. Su rol era claro: complacer al marido, tener hijos, cocinar, ir a misa o al club. Todo giraba en torno a las apariencias”, explica la actriz.

Catherine recuerda que incluso en su propia familia se repetían esas costumbres. “Mi mamá me decía que no podía ir sola a fiestas. Y todavía hoy, a veces, si eres casada, hay gente que cree que no deberías llegar sola a ningún lugar. ¡Es absurdo!”, agregó.

Si algo distingue a Consuelo es que no le teme a los temas incómodos. Esta temporada vuelve a poner en la mesa conversaciones sobre el despertar sexual femenino, la doble moral y los prejuicios sociales.

“Hay quienes critican que toquemos el tema del placer femenino o del trabajo de las mujeres. Pero lo importante es hablarlo. Los consoladores existen desde siempre, desde los de piedra o bambú hasta los más modernos. No es un tema nuevo, solo incómodo para algunos. Aquí lo contamos con humor y con verdad histórica”, dice Siachoque.