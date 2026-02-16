¿Contactos compartidos con ChatGPT?

ChatGPT está cambiando a pasos agigantados: ya sabemos que los anuncios llegarán más pronto que tarde y cómo funcionarán y en los últimos días OpenAI ha enviado a sus usuarios y usuarias un correo electrónico como el que ves sobre estas líneas informando sobre una actualización de su política de privacidad. El primer aspecto que cambia: la aparición del mítico “Encontrar amigos en los servicios de OpenAI” en un paso para convertirse en una plataforma más social sincronizando contactos.

La página de la política de privacidad de OpenAI permite consultar la versión actual y la anterior, donde constatamos que hay un apartado que antes no estaba: además de información de la cuenta, contenido del usuario, información de comunicación y otra información que proporcione, aparece otro más: el de Datos de Contacto es nuevo.

Lo que dice literalmente: “Si decide conectar los contactos de su dispositivo, subimos información de las agendas de su dispositivo y verificamos cuáles de sus contactos también utilizan nuestros Servicios. Si alguno de sus contactos aún no está utilizando nuestros Servicios, le informaremos si se inscriben en nuestros Servicios más adelante”.

¿Qué significa?

Es decir, que OpenAI quiere acceder y almacenar la información de la agenda de tu móvil para dividir los números de teléfono de tus contactos en dos: quienes ya tienen cuenta y quienes no. La idea es encontrar contactos que conoces que usa herramientas como Sora o los chats grupales a través de sugerencias. Pero también toma nota de quienes no usan sus servicios en tanto en cuanto te avisan si se inscriben más tarde.

La opción todavía no está operativa y OpenAI todavía no ha explicado cómo se implementará en la app. Lo que sí que sabemos es que tiene carácter opcional (o sea, que podrás negarte) y que lo que guardará la empresa liderada por Sam Altman son los números de teléfono de la agenda de tu dispositivo. Ni los nombres ni los datos de la libreta al completo.

¿Cómo funcionará?

OpenAI ha detallado que los teléfonos se codifican en hash para posteriormente compararlos con las cuentas de OpenAI existentes, a partir de lo cual aparecen las sugerencias. La siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo los almacena? La propia OpenAI tiene esa cuestión en su hoja de ayuda, pero la respuesta no es nada clara.

Tras ese proceso en busca de matches entre tu agenda y su base de datos, las listas de contactos se eliminan a medias, porque asegura también que “los teléfonos codificados podrían conservarse en los servidores para facilitar las funciones de conexión”. Todo apunta a que OpenAI comprobará de forma periódica si alguien de tus contactos se ha hecho cuenta. En cualquier caso, seguimos sin saber la respuesta. Eso sí, tendrás la opción de revocar los permisos.

La empresa no ha ofrecido imágenes de cómo será la experiencia ni qué funcionalidades desbloqueará para quienes accedan a compartir esta información. Así que, ¿por qué querrías aceptar este opción? De momento, para ver sugerencias de usuarios de tu agenda, como Manolo el fontanero o tu prima Pili de Utebo, con los que quizás no hables demasiado de tus proyectos en los chats grupales o tus experimentos en Sora. Si decides conectarte con esa persona, esa persona podrá recibir una notificación para seguirte. El follow back de toda la vida, vamos.

Letra pequeña

Con lo que sabemos y teniendo en cuenta el uso que damos a los servicios de OpenAI, quizás la opción de hacerte amiga del fontanero vía Sora no sea algo esencial. Sin embargo, aunque no tu aceptes participar, cualquier persona que tenga tu número y acceda a sincronizar sus contactos estará dándole tu número a OpenAI. Aunque no tengas cuenta.

Todo son ventajas para la compañía. Encontrar beneficios para los usuarios de esta función opcional cuesta. Para empezar, tejer una red que te invite a usar las herramientas de OpenAI porque tu entorno lo usa (me quedo porque lo usa todo el mundo). Asimismo, al ver quién no está en la plataforma, OpenAI también puede incentivarte a invitarlo para fomentar su crecimiento orgánico en un momento crítico donde la competencia es feroz.

Conectar contactos también tiene un lado potencialmente interesante: que OpenAI desarrolle más herramientas colaborativas que te inviten a usar y pasar más tiempo en la app. Finalmente, con esta función la empresa detrás de ChatGPT puede establecer un grafo social sobre intereses, niveles educativos y entornos profesionales, canela en rama para mejorar la personalización o simplemente, para ayudarles a validar la identidad y la seguridad en el caso de menores de edad.