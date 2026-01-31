Contarán historia de los The Beatles

Después de meses de especulaciones sobre la cinta que traerá de vuelta a The Beatles a la pantalla grande, por fin se reveló el primer vistazo a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Pero esta vez no hubo un tráiler oficial, sino una dinámica especial: Sony Picture escondió cuatro postales distintas en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) para que sus estudiantes las encontraran y las compartieran en redes sociales.

Lo que hace especial a estas imágenes es que en ellas aparecen los protagonistas de la película ya caracterizados como la famosa banda británica y el resultado sorprendió a los fans.

En cuestión de minutos, se hicieron virales en las distintas plataformas digitales debido al gran parecido entre los integrantes del “Cuarteto de Liverpool” y la caracterización de Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Además, se muestra una reconstrucción detallada de The Cavern Club, el lugar donde la banda comenzó a ganar notoriedad. “Espera un segundo, esto se ve sorprendentemente bueno”. “Barry parece casi idéntico a Ringo Starr”. “Demonios, Paul Mescal realmente se parece a McCartney”. “¡Dios mío! ¿Cómo lograron que se parecieran exactamente a los Beatles?”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes.

El elenco secundario incluye a Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, James Norton como Brian Epstein y Harry Lloyd como George Martin.

Episodios

Dirigido por Sam Mendes, ganador del Óscar, el proyecto no será una biopic tradicional, sino cuatro largometrajes filmados de manera simultánea, cada uno centrado en la perspectiva de cada uno de los integrantes.

Las historias se cruzarán en momentos como sus presentaciones en The Cavern Club, la llegada a Estados Unidos, la grabación de Abbey Road y los momentos de mayor fama y tensión interna. Mendes adelantó en CinemaCon que el objetivo es comprender a los Beatles desde un enfoque más íntimo y emocional, no cronológico.

El proyecto cuenta con los derechos musicales oficiales de The Beatles y el respaldo de Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison. Esto permitirá que las canciones originales formen parte central de la narrativa.

Sony confirmó que el evento cinematográfico se estrenará en abril de 2028, aunque aún no se anuncian las fechas específicas de cada entrega.