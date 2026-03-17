Contarán la historia de Frida y Diego

La historia de amor entre los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera tendrá ahora una nueva fase, pero en formato de serie. Los directores Patricia Riggen (La misma luna) y Gabriel Ripstein (Mentiras) se encuentran desarrollando la producción La Paloma y el Elefante bajo la producción de Netflix, esperando el momento para elegir al casting.

De acuerdo con un comunicado oficial de la plataforma streaming, la producción se adentrará en las vidas apasionadas y turbulentas de ambos pintores, que se vieron atravesadas por un contexto efervescente tanto en lo político, como en lo social y artístico.

Ambos se conocieron y casaron a finales de los 20s del siglo pasado y, con todo y problemas, supuestas traiciones y desamores, estuvieron juntos hasta 1954, cuando murió Frida.

Sinopsis

“(La serie) narra la historia de una mujer que se niega a ser solo musa y decide contar su propia versión del dolor, y la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público”, detalla el documento.

Tanto Riggen como Ripstein saben lo que es retratar hechos reales, con ficción. Ella dirigió Los 33, sobre los mineros atrapados en Chile por varias semanas, mientras que él estuvo detrás de Un extraño enemigo, serie que escudriña a la política mexicana de los años 70 y 80.

La Paloma y el Elefante estará bajo la producción de Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones y Amores perros). Los realizadores indicaron que aún no hay fecha para iniciar el rodaje. Kahlo, a diferencia de Rivera, ha sido una figura atrayente para el cine en el género de la ficción.

En 1983 se filmó la película Frida, naturaleza viva, con Ofelia Medina y Juan José Gurrola; pasando casi 20 años para que Salma Hayek la retomara en Frida, trabajo por el cual alcanzó nominación al Óscar en la categoría de mejor actriz.

En 2019 se lanzó Dos Fridas, con la portuguesa María de Medeiros, que cuenta la relación existente entre la enfermera costarricense Judith Ferreto y Kahlo, a quien cuidó en los últimos años de su vida y el año pasado se estrenó, ¡Hola Frida!, largometraje francés de animación basado en la vida de la pintora.

En el género documental, el más reciente fue Frida, de 2024, basada en las cartas de la artista.