Continúa el Foro Música Nueva

La edición 48 del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez es, de acuerdo con el coordinador Nacional de Música y Ópera del INBAL, José María Serralde Ruiz, una revisión exhaustiva de la música contemporánea de la segunda mitad del siglo XX, además del in memoriam “más ambicioso de la figura y legado de Enríquez que se ha hecho hasta la fecha”.

Con 47 conciertos y 260 obras a interpretarse, además de 15 actividades académicas en 23 sedes, el foro extenderá actividades hasta el 21 de noviembre; el encuentro arrancó el pasado viernes pasado con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes.

Cartelera

Serralde Ruiz explicó que la programación de este año reúne a distintas generaciones de compositores e intérpretes, con propuestas que exploran diversos lenguajes y posibilidades de la creación musical contemporánea.

La siguiente actividad destacada será hoy sábado, ya que se presenta el Dúo Gasparini-Monnet, integrado por la violinista Noemi Gasparini y la soprano Makeda Monnet. Su propuesta enlaza música vocal e instrumental con obras de Kaija Saariaho, Luciano Berio, Gonzalo Macías, Leonardo Coral y György Kurtág.

El programa incluye Sequenza III y Sequenza VIII, de Berio, piezas emblemáticas por la exploración de las posibilidades expresivas de la voz y el violín, así como Kafka Fragments, de Kurtág, ciclo para soprano y violín construido a partir de textos de Franz Kafka.

Serralde remarcó la importancia de la obra de Manuel Enríquez en la música del siglo XX y XXI, y explicó que para construir esta edición del foro se “lanzó una provocación” a los compositores para que se adentraran al universo musical del violinista. “Es una figura muy compleja, muy controversial también, pero brillante en todos los sentidos; fue además una suerte de políglota de los lenguajes disciplinarios, es decir, escribió música para cine que no se conoce del todo, escribió muchas cosas, en él hay controversia, pero no se puede negar su influencia para la construcción de la cultura mexicana del siglo XXI”.

También resalta, el próximo miércoles, el concierto Enríquez 100, del pianista Francisco García Torres, que festejará el centenario de nacimiento del compositor, con un repertorio especial para recorrer la trayectoria del homenajeado. Consulte la programación completa del foro: forodemusicanueva.inba.gob.mx/2026/.