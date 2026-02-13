Continúa el pleito entre las Gabys

Karla Gabriela Ramírez Romano, conductora del matutino Sale el sol, podría perder su nombre y la libertad, en caso de perder un juicio penal en contra de la actriz Gaby Ramírez por los derechos de la marca artística que hasta el momento comparten.

La defensa legal de la actriz informó que presentaron pruebas para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por presunta falsedad de declaraciones.

Alfonso Beceiro, abogado de esta última, señaló que Ramírez Romano interpuso amparos contra un fallo que reconoce a su clienta Gaby Ramírez como propietaria del nombre ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). “Cayó en terreno penal porque, a pesar de que estaba en apelación, interpuso otros juicios falseando los hechos, manipulándolos de manera diferente. Fue lo que se dio a conocer a la Fiscalía General de la República”, explicó.

Beceiro subrayó que plantearon un acercamiento para persuadir a Karla Gabriela Ramírez Romano de cambiar su nombre artístico, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, de acuerdo con Alfonso Beceiro, los recursos legales promovidos por los abogados de la presentadora derivaron en que ella incurriera en falsedad de declaraciones que fueron documentadas. “Se le va a llamar a declarar. Si no aporta pruebas necesarias para probar que no engañó a las autoridades, será vinculada a proceso”, indicó.