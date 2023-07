Casi un año después de la muerte del conductor de televisión y actor Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro y quien fuera su esposa, Ingrid Coronado, siguen en disputa por la herencia.

La ex-Garibaldi le exige a la maestra de pilates, desalojar un departamento en Cuernavaca, Morelos, pues dice que es de su propiedad y, durante años, Fernando lo habitó sin pagar renta. Hace días, Coronado dijo a Ventaneando que ha tratado de llegar a un acuerdo con Anna para que por las buenas le entregue el inmueble.

“Pero no ha querido, entonces tendré que iniciar asuntos legales. Entre más tiempo pase, va a tener que pagar más, es lo que he intentado, de buena fe, pero no lo he logrado, pues ahora ya no me responde”, detalló.

A propósito del Día del Padre, Ferro dedicó un mensaje a Fer y arremetió contra Ingrid. “Existe gente que manipula los hechos, las cosas, las circunstancias para sentirse bien”, escribió.

Internautas criticaron el mensaje pasivo-agresivo de Anna. “No sé ni cómo te atreves a mencionar a sus hijos cuando les has quitado su patrimonio. Tu cara de ángel no va más”, comentó un seguidor.