Contrastan visiones intergeneracionales

La exposición “Cúmulos y variaciones: lecturas de la colección MACG. Bloque 1” es un diálogo artístico intergeneracional sobre la visión de aspectos sociales como el lenguaje, la relación entre el humano y la naturaleza, la dimensionalidad y la sonoridad.

Curada por Esteban King Álvarez, la muestra reúne piezas de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Vicente Rojo, Luis Nishizawa, Miguel Castro Leñero, Alvar Carrillo Gil y Carla Rippey, entre otros.

En cuanto a la visión contemporánea, los artistas que participaron son Fabiola Menchelli, Gaby Lobato, Perla Mata Cháirez, Paulina Zamora, David Miranda, Berta Kolteniuk, Erik Meyenberg y Sanaz Sohrabi, y otros.

La exhibición está compuesta por más de un centenar de obras que mayoritariamente pertenecen a la colección del Carrillo Gil, las otras son de cinco artistas que realizaron préstamos de esculturas, video y arte visual.

“No es una exposición cronológica; más bien consta de distintas categorías que nos permiten pensar de nuevas maneras de interpretar piezas del periodo moderno. Algunas tienen que ver con problemas actuales que son parte de nuestra cotidianidad y otras fueron creadas para mostrar las preocupaciones de los creadores de ese periodo artístico, las cuales dialogan con lo contemporáneo”, puntualizó el curador.

Núcleos temáticos

En el primer eje, Tecnologías del Lenguaje, se colocaron obras de León Ferrari, Vicente Rojo y Gaby Lobato para repensar cómo la escritura puede ser una experiencia que trasciende su forma convencional; para ello se realizaron piezas de arte objeto como libros modificados cuya figura fue moldeada en diferentes patrones.

También hay una parte dedicada a la sonoridad, en la que el arte visual da forma a las melodías y al silencio; se exhiben piezas de Carlos Mérida, Gabriel de la Mora y José Clemente Orozco. Por ejemplo, está el cuadro que éste realizó con base en la conocida canción La cucaracha. “Las artes plásticas, como también hace la escritura, pueden ser un espacio para el sonido”, afirmó King Álvarez.

El segundo es Vanguardia, concepto que remite a las prácticas artísticas de la primera mitad del siglo XX y que fue tomada como punto de partida para reflexionar sobre la cuarta dimensión. Dicho tema era de interés para los pintores cubistas con los que se relacionó Diego Rivera durante su estancia en el París de la segunda década del siglo XX.

El último núcleo de la muestra es Antropoceno, concepto enfocado en como “la humanidad ya creó su propia capa geológica que ha cambiado el mundo en el que vivimos y, sin embargo, ha sido una categoría problemática por los daños ecológicos causados por el sistema productivo”.

Aquí se proyecta la película Cuando el futuro nos alcance, cinta distópica que data de 1970 y que retrata un mundo donde la naturaleza desaparece, enterrada por las ciudades decadentes. También se instalaron cuadros de Carlos Aguirre, Alvar Carillo Gil y Rubén Rosas, quienes plasmaron paisajes en los que la intervención humana ha transformado el entorno que la rodea, no siempre de manera positiva.

En Zoomorfismos se plantea una reflexión sobre cómo los animales han sido utilizados de manera alegórica para referirse a contextos humanos. “Nos interesaba pensar cómo se relaciona la humanidad con otros seres vivos. La idea de una coexistencia intraespecie más allá de los aspectos materiales que busca nuestra especie”, refirió Esteban King.

La exposición “Cúmulos y variaciones: lecturas de la colección MACG. Bloque I” concluye el domingo 8 de noviembre, en el primer piso del Museo de Arte Carrillo Gil (avenida Revolución 1608, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón). El horario de entrada es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con un costo de 70 pesos.