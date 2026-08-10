Controla todos tus dispositivos con la voz

“Alexa, apaga las luces”. “Hey, Google, pon música”. La promesa de controlar la casa con la voz llevaba años entre nosotros, pero ¿es real?, ¿hasta qué punto podemos prescindir del teléfono celular, los interruptores o las aplicaciones? Lo cierto es que, gracias a la evolución que han experimentado los asistentes inteligentes, la popularidad de estándares como Matter y la inteligencia artificial, el control por voz se ha ampliado a muchísimos dispositivos y con mayores posibilidades: luces, enchufes, termostatos, televisores, aspiradores… incluso se pueden crear rutinas automatizadas.

¿Esta tecnología es una opción el día de hoy?

Puedes probar utilizando uno de los nuevos altavoces Google Home Speaker y un Amazon Echo con Alexa Plus. En este sentido, es importante saber que, para usar la voz con eficacia, lo primero que hay que hacer es configurar previamente todo desde las apps.

El día empieza con la alarma sonando en el altavoz y apagándola por la voz. Luego, le pides que suba la persiana de la ventana de la habitación —que tiene instalado un kit que la convierte en inteligente—, que encienda las luces, haga un resumen de las noticias e informe del estado del tráfico. A continuación, le dices a la cafetera te vaya preparando un café. Eso sí, para ello se necesita una cafetera conectada (y no hay muchas): pides al asistente que la encienda, que lo prepare a tu gusto —como está programado en la aplicación— y puedes preguntar si ya está listo.

Hasta aquí la experiencia es fluida. Los asistentes han mejorado en comprensión contextual: no hace falta dar órdenes robóticas: “enciende la luz del salón” funciona igual que “da la luz”, siempre que el sistema sepa dónde estás. Este tipo de procesamiento del lenguaje natural es uno de los avances más visibles en los últimos años. A lo largo de la mañana, las órdenes por voz demuestran su utilidad en tareas repetitivas. Crear rutinas —por ejemplo, que al decir “me voy” se apaguen luces y se active la alarma— simplifica la gestión del hogar. Tanto Alexa como Google Home permiten configurar estas secuencias desde sus apps; y, una vez creadas, se ejecutan con una simple frase.

También controlas el entretenimiento musical sin tocar nada: cambiar canciones, ajustar el volumen, reproducir podcasts… Funciona bien en servicios integrados, pero falla si lo que pedimos es ambiguo. Decir “pon algo relajante” puede dar resultados impredecibles. En este sentido, la voz sigue siendo menos precisa que una interfaz visual cuando no se tiene claro qué se quiere.

Además, como algunos altavoces integran asistentes inteligentes, puedes aprovechar para hacer algunas consultas: ideas para una receta de donas saludables, cuál es el mejor momento para reservar entradas para visitar algunos monumentos en tu destino vacacional…

A medida que avanza el día, los límites se hacen más evidentes. Gestionar dispositivos como cámaras de seguridad o configuraciones avanzadas del aire acondicionado resulta más sencillo desde la aplicación. La voz permite acciones básicas (“muestra la cámara”, “baja la temperatura”), pero no navegar por opciones detalladas.

También puede haber problemas de reconocimiento de la voz en entornos ruidosos o cuando hablan varias personas. Aunque los asistentes han mejorado en identificación de voces, no siempre aciertan, especialmente en hogares con varios usuarios —o niños hablando alto de fondo—.

Al final del día, la voz vuelve a brillar, mejorando en comodidad: te metes en la cama y pides al altavoz que apague todas las luces y programe la alarma para despertarte mañana. Son acciones sencillas, repetitivas y perfectamente adaptadas al uso sin pantallas ni botones.

¿Se puede vivir solo con la voz?

La respuesta es no; al menos, no todavía. El control por voz funciona especialmente bien en tres escenarios: acciones simples y repetitivas (encender luces, reproducir música), automatizaciones previamente configuradas (rutinas) y situaciones donde usar las manos es incómodo (cocinar, estar en la cama).

Sin embargo, sigue teniendo limitaciones claras. Una de las más importantes es que la configuración inicial sigue dependiendo totalmente de la app. Además, hay falta de precisión en tareas complejas, el ruido en la casa afecta y todavía se nota compatibilidad desigual entre dispositivos. En otras palabras, por ahora la voz no sustituye a la interfaz táctil, sino que la complementa.