Conversan sobre danza contemporánea

En una charla entre Elizabeth Pang, Zaira Lobato y Alexander Herrera, en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, como parte del Encuentro Internacional de Danza Contemporánea MXM, abordaron la falta de eventos culturales dedicados a esta disciplina en Chiapas.

Los tres participantes indicaron que si bien los encuentros culturales de danza son escasos, las oportunidades para dialogar sobre el tema son menos frecuentes, por lo que subrayaron la importancia de propiciar el intercambio de ideas entre creadores de esta rama del arte.

Al tomar el micrófono, Alexander Herrera, fundador de Encuentro Internacional de Danza Contemporánea MXM, afirmó que continuará organizando este evento como una manera de resistencia y como una forma de sentirse cerca de sus raíces.

Detalló que, al residir fuera del estado por motivos profesionales, cuando se acerca la fecha de regreso comienza a sentir la necesidad de congregarse de nuevo. “Al llegar a la cuidad (Tuxtla) empiezo a sostener diversos diálogos con personas allegadas a la danza, lo que da pie a la organización del encuentro”, contó.

La segunda en participar en el conservatorio fue la maestra Zaira Lobato, quien refirió que “danzar la palabra es un acto súper urgente. Poco hablamos de danza, siempre queremos bailar. Sin embargo, es importante dialogar sobre lo que hacemos y preguntarnos por qué hacemos esto o aquello”.

Finalmente, Elizabeth Pang resaltó el papel de Alexander Herrera como uno de los precursores de este encuentro, y señaló que la danza contemporánea ya lleva un buen tiempo practicándose en la entidad.

Además, dijo que esta disciplina esta influenciada por diferentes maestros que han venido de fuera del estado y se han establecido aquí. “Cada uno ha dado sus aportaciones, sus diferentes propuestas”, destacó.

El evento también contó una intervención artística y la proyección de un video.