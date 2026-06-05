Conversan sobre José María Melo

A través del conversatorio “Tras las huellas del general José María Melo: historia, memoria y arqueología”, especialistas de Chiapas y Colombia entrelazaron miradas históricas, genealógicas, antropológicas y arqueológicas para reconstruir no solo los hechos que marcaron la vida de José María Melo Granados, sino también el legado, la memoria colectiva y el simbolismo que rodean a una de las figuras más relevantes de la historia colombiana.

Invitados especiales

El encuentro se llevó a cabo en la Casa Museo Ángel Albino Corzo, en Chiapa de Corzo, con la moderación de la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, y contó con la participación de Martha J. Arias Melo Granados, descendiente del general Melo; Tania Corzo, investigadora de la historia regional; Josuhé Lozada, especialista en arqueología, y Amparo Nava Rojas, especialista en antropología forense.

Acompañada por el embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, y el presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, la rectora subrayó la importancia de generar espacios académicos y culturales que permitan recuperar episodios históricos compartidos entre las naciones latinoamericanas, fortaleciendo la investigación, la preservación de la memoria histórica y el intercambio cultural. “Las universidades tenemos la responsabilidad de promover el conocimiento y la reflexión crítica sobre nuestro pasado, porque en él encontramos elementos fundamentales para comprender nuestra identidad y construir un futuro más solidario y humano”, señaló López Jiménez.

Homenaje

A lo largo del conversatorio, abordaron diversos aspectos de la vida y la trayectoria del general José María Melo Granados, considerado el único presidente indígena de Colombia y quien tras su exilio encontró en Chiapas el escenario final de su vida.

Las exposiciones permitieron conocer detalles sobre su contexto histórico durante las reformas liberales del siglo XIX, sus vínculos familiares, los homenajes que se han realizado en su memoria y los avances en las investigaciones orientadas a localizar y documentar vestigios relacionados con su paso por territorio chiapaneco.

De manera especial, compartieron resultados y perspectivas derivadas de trabajos arqueológicos y antropológico-forenses que buscan aportar nuevos elementos para esclarecer aspectos de la historia de Melo Granados y fortalecer el patrimonio histórico común entre México y Colombia.

Las y los participantes coincidieron en que la figura del general José María Melo representa un símbolo de lucha, justicia social e integración latinoamericana, valores que mantienen plena vigencia y que motivan la realización de esfuerzos conjuntos para preservar su legado.

Cabe mencionar que, antes de este conversatorio, el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, junto al embajador de Colombia en México, encabezó la develación de la escultura y la ceremonia de homenaje en honor del general Melo Granados.