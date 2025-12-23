Conversatorios impulsan el patrimonio

El Museo Regional de Chiapas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, concluyó una serie de conversatorios en torno a la Fiesta Grande que se celebra en el municipio de Chiapa de Corzo.

Bajo el nombre de “La Fiesta Tradicional de Enero”, el recinto adherido al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que se llevaron a cabo cinco encuentros que exploraron la riqueza de la mencionada manifestación cultural.

Resaltaron que en estas charlas participaron ponentes expertos como el profesor Guadalupe Rubisel Gómez Nigenda, en su calidad de Patrón de los Parachicos; la maestra Marité Nandayapa Vargas, el profesor Humberto Paz de Cuesta y el arquitecto Mario Díaz Santiago.

Algunos de los conversatorios de este ciclo fueron “Parachicos, santos venerados y artesanos que elaboran los trajes (máscaras, chinchines, monteras y chalinas)”; “Las chiapanecas y las diferentes técnicas de bordado en contados y vuelos”; “Declaratoria y felicitación. Las chuntá, el abrecampo, las tuxtlecas, vaquita y torito en la Fiesta de Enero” y “Enramas, gastronomías, anuncios, los combates, los parachicos y cambios de priostes en la Fiesta de Enero”.

Durante estas conversaciones se contó con la participación de cocineros tradicionales, chiapanecas, chuntá cuenteros, músicos y priostes, tanto salientes como entrantes. Finalmente, trabajadores del Museo Regional de Chiapas agradecieron la presencia de cada una de las personas que los acompañaron en “este recorrido por la tradición y la cultura de Chiapa de Corzo, porque la Fiesta de Enero es una tradición que debemos compartir”.

Por otro lado, en el Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, el INAH organizó un ciclo de ponencias para conmemorar el 25º aniversario de la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de Chiapa de Corzo.

La actividad se celebró en el marco de los 25 años de la declaratoria emitida el 24 de noviembre del año 2000, y fue organizada por el Centro INAH Chiapas, en colaboración con el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, con el propósito de orientar al personal técnico municipal y al público en general sobre los lineamientos básicos de conservación, el cuidado del patrimonio histórico, la riqueza arqueológica de la región y los trámites que se llevan a cabo en el marco de esta protección.