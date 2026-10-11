Convierte Times Square en un arcade

A propósito del estreno del live-action Street Fighter, la película basada en el legendario videojuego de combate de los años 90, el cruce de Times Square en Nueva York se convirtió en un arcade gigante con show de pelea incluido.

Cientos de personas presenciaron una épica batalla entre los personajes más emblemáticos de la franquicia que durante varias generaciones se ha colocado en el gusto de los amantes de los videojuegos.

En los videos de la consola gigante que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa un torneo en vivo protagonizado por los personajes Ken Masters y Ryu, al más puro estilo de los noventas, al igual que la producción que estará ambientada en el año 1993.

Al grito de “¡Hadouken!”, uno de los momentos más épicos fue que los actores Noah Centineo, Eric André y Callina Liang, no dudaron en jugar con la consola y entrar para tomarse fotos con los peleadores. La película dirigida por Kitao Sakurai y producida por Paramount Pictures y Capcom, podrá verse en las salas de cine de México a partir del jueves 15 de octubre.

Cabe destacar que actualmente algunos complejos tienen preventa de boletos activa para ver antes que todos la esperada producción. La cinta tendrá una duración de 1 hora y 48 minutos, donde seguirá a los peleadores Ken Masters interpretado por Noah Centineo y Ryu (Andrew Koji), quienes se verán obligados a volver a la acción cuando Chun-Li, interpretada por Callina Liang, los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros, donde descubrirán una peligrosa conspiración.